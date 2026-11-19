شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم اليوم لقاءات سياسية ودينية واقتصادية، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي محمود قدور وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد بالإضافة الى أوضاع الطائفة العلوية في . وقد اكد الشيخ قدور في خلال اللقاء الدعم الكامل لمواقف الرئيس عون ولخياراته الوطنية، وللخطوات التي يتخذها بالتعاون مع الحكومة وفي مقدمها بسط سلطة كامل أراضيها.

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قدور







وعد اللقاء، قال الشيخ قدور :" يسرّني أن أتشرف بلقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، حيث عرضنا الأوضاع العامة في البلاد، وأوضاع الطائفة العلوية في لبنان. وقد أكدتُ لفخامته باسمي وباسم أبناء الطائفة العلوية دعمنا الكامل لمواقفه ولخياراته الوطنية، وللخطوات التي يتخذها بالتعاون مع الحكومة، وفي مقدمها بسط سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، وصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وحماية لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. ونحن على ثقة بأن عهده هو فرصة حقيقية لبناء دولة القانون والمؤسسات".







أضاف: " تناول اللقاء مطالب الطائفة العلوية وحقوقها، ولا سيما حضور أبنائها في الوظائف العامة وفي الإدارات والمؤسسات الرسمية، المدنية منها والعسكرية، وفق مبدأ المشاركة العادلة وتكافؤ الفرص، والكفاءة والمساواة بين جميع اللبنانيين. وقد لمسنا من فخامته تفهماً وحرصاً على إنصاف جميع المكونات ، ونتطلع إلى ترجمة ذلك عملياً بما يعزز انتماء أبناء الطائفة إلى دولتهم. إن أبناء الطائفة العلوية، المتجذرين في لبنان، سيبقون إلى جانب الدولة ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدمها الجيش اللبناني، متمسكين بالعيش المشترك والوحدة الوطنية. حمى الله لبنان وشعبه، ووفّق فخامة الرئيس لما فيه خير الوطن".







تابع:" ان رؤية وجه فخامته فقط تبعث في نفوسنا التفاؤل، وقد سمعنا منه كلاما مريحا حيث عبر عن مستقبل مشرق وواعد للبنان في كال النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وواثقون بان المستقبل سيبشرنا بمزيد من التماسك والوحدة الوطنية".







رسالة من الرئيس بوتين







على صعيد آخر، تسلم الرئيس عون رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلها اليه السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، اكد فيها موقف بلاده الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.







وفيما هنأ الرئيس بوتين رئيس الجمهورية بالذكرى الـــ 83 للاستقلال، قال انه "على يقين ان علاقات الصداقة التقليدية التي تربط بين ولبنان سوف تستمر في المضي قدما وذلك لما فيه خير شعبينا ومصلحة توطيد الامن والاستقرار في منطقة ".







وتم خلال اللقاء بين الرئيس عون والسفير روداكوف عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.







اتحاد مجالس الاعمال اللبنانية الدولية







واستقبل رئيس الجمهورية رئيس اتحاد مجالس الاعمال اللبنانية الدولية روفائيل دبانة مع وفد من المجالس. في مستهل اللقاء، تحدث دبانة عن الاتحاد الذي "يبلغ عدد اعضائه حاليا 29 مجلس اعمال ورؤساء هذه المجالس الذين لهم شرف الحضور اليوم هنا بضيافة فخامتكم لهم علاقات كبيرة وفعالة مع الدول التي لهم هدف الانتفاح وتفعيل هذه العلاقات معها، ما يشكل إحدى الركائز الاساسية التي يعول عليها لانجاح الاهداف المرجوة من وجود هذه المجالس، ومنها تحديد آلية عمل جامعة تتيح لها التشاور والتنسيق في ما بينها لوضع رؤية مشتركة وخطط وبرامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي، تسهم في تفعيل دورها وتعزيز علاقات لبنان الاقتصادية مع الخارج وتشجيع إقامة شراكات عمل في مختلف دول العالم. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة التجارية بين لبنان والبلدان المعنية والعمل على اقامة علاقات منسجمة في الميدان الاقتصادي واقتراح توصيات تهدف الى تحسين الشراكة الاقتصادية مع هذه البلدان."







أضاف: "تسعى المجالس إلى ازالة العقبات التي قد تنشأ في وجه تبادل ناجح للسلع والخدمات مع هذه البلدان مع تقديم اقتراحات لتطوير الاتفاقيات والبروتوكولات المعمول بها. كما تسعى إلى انشاء شبكة علاقات بين رجال وسيدات الاعمال المنتسبين إلى هذه المجالس للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الدول. كما إننا نولي اهتماما خاصا للتنسيق مع ووزارة الاقتصاد والملحقين الاقتصاديين في السفارات الأجنبية في لبنان. وتعمل المجالس على السعي لتسهيل الحصول على تأشيرات دخول رجال الأعمال إلى البلدان المعنية. ويتم حاليا إنشاء منصة تجمع أعضاء المجالس ويعرض فيها فرص ومشاريع متاحة للاستثمار بين لبنان والدول التي تم إنشاء مجالس اعمال متعلقة بها".







تابع:"وبهدف توسيع نطاق النشاطات، يعمل اتحاد المجالس على انجاح تأسيس مجالس اعمال رديفة في البلاد المعنية لتسهيل تقديم المعلومات الاقتصادية حول الفرص الاستثمارية المحتملة بين لبنان وهذه الدول. أخيرا يسعى اتحاد المجالس إلى إطلاق مجالس أعمال جديدة مع عدة بلدان تهم رجال الأعمال في لبنان".







ختم: "باسمي وباسم جميع رؤساء المجالس اللبنانية الدولية الحاضرين هنا اليوم اتقدم من فخامتكم بأصدق وأحر آيات الشكر لاستضافتكم الكريمة، ونتمنى لفخامتكم دوام الصحة والنجاح المتواصل لأيصال لبناننا العزيز الى بر السلام لما فيه خير جميع اللبنانيين. ونغتنم فرصة عيد الاستقلال لنهنئ فخامتكم بهذا العيد الوطني، ونحن أكيدون انه في ظل فخامتكم سوف يصل لبناننا إلى شاطئ الأمان والازدهار الذي نصبو إليه جميعا".







الرئيس عون







ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مشددا على أهمية القطاع الخاص"الذي يشكَّل العامود الفقري للإقتصاد". وقال:" ان أبناء هذا القطاع سفراء إقتصاديون للبنان في الخارج، وجسر بين لبنان والدول الصديقة واعوِّل عليكم لإستعادة الثقة بإقتصادنا الوطني، ودعونا ننتقل من التمنيات الى مشاريع ملموسة."







اضاف: "إن الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام أساسية كونها تحول العلاقات المتبادلة الى إستثمارات ومشاريع وفرص عمل. ومن المؤكد أن الأمن والإستقرار السياسي يجلبان الاستقرار الاقتصادي. واي مستثمر بحاجة الى إٍستقرار، وهذا ما نسعى إليه. نحن نعمل على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان. فالحرب تركت اضرارا كبيرة على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية، لكننا نتطلع الى دور اساسي للقطاع الخاص في التعافي لا سيما في إعادة الإعمار."







وأشار رئيس الجمهورية الى "ان الوضع الأمني الداخلي في لبنان مستقر، وإن حاول البعض الاساءة الى صورة الواقع الحقيقية. فهو مستتب ونسبة الجريمة في لبنان أقل بكثير من عدد من الدول"، مضيفا: "ادعوكم الى ان تتشجعوا وتشجعوا الآخرين من الداخل والخارج، ولا سيما من لبنانيي الخارج، للمضي قدما لتطوير قطاعكم."







وقال: "إن ما اراه من إقدام لديكم ومبادرات خلَّاقة ومبدعة يطمئنني الى ان اقتصاد لبنان سينطلق بزخم من جديد. والدليل على ذلك اننا حققنا في العام 2025 نموا بنسبة نحو 4%، كما حققت وزارة المالية فائضا، فيما زادت قيمة موجودات المصرف المركزي من العملة الصعبة. لكن للأسف اعادتنا الحرب الى الوراء. وما حصل في الحرب الأخيرة بين وإيران أثَّر أيضا على إقتصاديات العالم ككل."







وتوجه الرئيس عون الى أعضاء الوفد بالقول :"لا خوف على لبنان مع استقرار إضافي ووجود قطاع خاص كالذي تمثلونه"، مشددا على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، " بدءا من العمل على جذب مستثمرين وصولا الى إقامة مؤتمرات بهذا الصدد وغيرها من النشاطات التي تعيد وضع الأمور على سكتها الصحيحة."







وأشار الى "ان اللبناني يمتلك ثروة لا تنضب تتمثل بالرأسمال البشري بطاقاته المادية والفكرية وعدد اللبنانيين المنتشرين في الخارج، وهو رأسمال تفتقر إليه دول عدَّة. وقال: "انا لا ابالغ في القول باننا لسنا بحاجة الى من يساعدنا من الخارج لننهض من جديد. فلبنان اجتاز مطبات عدة لكنه عاد ونهض من جديد، ومن واجب الدولة القيام بإصلاحات مالية وإدارية وإقتصادية، إضافة الى دعم الحكومة الإلكترونية. اذ لدينا فرص كثيرة وواعدة في الطاقة والبنية التحتية والإتصالات والتكنولوجيا والسياحة والصناعة والزراعة."







تابع: "ان الإصلاحات في صلب اولوياتنا منذ إنطلاقة العهد. وإستعادة الثقة تحتاج وقتا، لكننا مصممون على بناء دولة القانون والمؤسسات والشفافية".







وختم الرئيس عون بالإشارة الى "ان هناك مشاريع عدة من إطلاق العمل بمطار القليعات، مرورا بمشروع اوتوستراد على مراحل ثلاث بين طرابلس والقليعات ومشروع السكة الحديدية، وصولا الى توسعة مرفأ ، وإطلاق دراسة النفق بين بيروت والبقاع. وكل ذلك يأتي إستكمالا لإنتسابنا الى نادي موانىء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط واوروبا، ومن المؤسف ان يسأل البعض، مع هذه الإنجازات، ماذا فعلتم؟ فهل ننسى ان البلد كان متروكا على مدى أربعين عاما لسوء الإدارة والفساد وغياب القضاء والتطوير عن الإدارة."







وضم الوفد الى السيد دبانة، رؤساء وممثلين عن مجالس الاعمال بين لبنان وكل من الدول الاتية: اليونان، ، العراق، روسيا، تركيا، إيطاليا، قبرص، عُمان، البرازيل، اسبانيا، بلغاريا، ، بيلاروسيا، أوكرانيا، بلجيكا، مصر، المانيا، كوريا، قطر، الكويت، انتيغوا وباربودا، الامارات، وسويسرا.







القرقفي







وعرض رئيس الجمهورية مع المدير العام للنفط موريس القرقفي الواقع النفطي في البلاد وأوضاع المنشآت النفطية والإجراءات المعتمدة لاستمرار تأمين حاجات لبنان.