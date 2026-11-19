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استُهلّ اللقاء بالصلاة، تلاها موضوع روحي مع البطريرك تمحور حول مفهوم الكنيسة، لا بوصفها مجرّد مكان للعبادة، بل جماعة حيّة يجمعها الإيمان بالمسيح، وتدعو أبناءها إلى عيش المحبّة والوحدة والخدمة والشهادة للحقّ في حياتهم اليومية. كان اللقاء مناسبةً لتعميق الوعي الكنسي لدى الطلاب، وتعزيز ارتباطهم بكنيستهم، وتشجيعهم على اكتشاف دورهم في بناء جماعة مؤمنة ومنفتحة على الآخرين، تحمل قيم الإنجيل إلى المدرسة والعائلة والمجتمع.تندرج هذه الزيارة في إطار التنشئة الروحية والتربوية التي تسعى إلى ترسيخ القيم المسيحية في نفوس الأجيال الصاعدة، وإلى تأكيد أنّ الشباب ليسوا مستقبل الكنيسة فحسب، بل هم جزء حيّ وفاعل من حاضرها ورسالتها.بعدها استقبل البطريرك الراعي مجلس إدارة الإكليريكية البطريركية المارونية في غزير برئاسة راعي أبرشية جبيل المارونية والمشرف على الإكليريكية المطران ، وعضوية الآباء جان بول شربل، طوني صوما، بولس مطر، جوليان أبي خليل، سايد مرون، شوقي كرم وغابريال مطر. وكان عرض لأوضاع الإكليريكية ومسيرتها، والجهود المبذولة في سبيل تنشئة الطلاب الروحية وإعدادهم للحياة الكهنوتية.أشاد البطريرك برسالة القيّمين على الإكليريكية وتفانيهم في مرافقة الطلاب وتنشئتهم الروحية، مثمّنًا الجهود التي يبذلها المطران عون والآباء المسؤولون في إعداد كهنة وتعزيز روح الأخوّة والشركة بينهم.وتم التطرّق إلى اللقاء المرتقب بين البطريرك الراعي والأسرة الإكليريكية في الثامن من كانون الأول المقبل، لمناسبة عيد الحبل بلا دنس.ثم التقى الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية الأباتي جوزيف أبو رعد يرافقه الأب جوني الحاصباني، في زيارة لأخذ البركة البنوية والاطمئنان إلى صحته، والتعبير عن مشاعر المحبة والتقدير والوفاء للكرسي البطريركي. وقد منحهما البطريرك بركته الأبوية، متمنيًا لهما دوام التوفيق في رسالتهما الكهنوتية وخدمتهما للكنيسة.زار بكركي ايضا وفد عائلة اسطفان من بلدة غوسطا، يرافقه الأب بطرس مرعب، المرسل اللبناني الماروني وخادم رعية مار يوسف الحصن في غوسطا. قدّم الوفد إلى البطريرك لوحة فنية تمثّل البطريرك يوسف اسطفان، أنجزتها سنة 2015 الرسامة إيرينا نوفيتسكا، استنادًا إلى الصورة التاريخية المحفوظة في عين ورقة.شكّلت الزيارة مناسبة لاستعادة محطات من سيرة البطريرك اسطفان، ودوره في تاريخ الكنيسة المارونية، ولا سيّما تحويل دير عين ورقة إلى مدرسة أصبحت من أبرز مراكز التنشئة الكهنوتية والعلمية والثقافية، وأسهمت في إعداد عدد من البطاركة والأساقفة ورجال الفكر والعلم. تناول اللقاء أيضًا التاريخ الكنسي العريق لبلدة غوسطا، وما أنجبته من شخصيات بطريركية وكنسية تركت بصماتها في مسيرة الكنيسة المارونية.أكد البطريرك الراعي اهتمامه بإحياء ذكرى البطريرك يوسف اسطفان، مشيرًا إلى أهمية مراجعة الوثائق المحفوظة في الأرشيف البطريركي، والعمل على تنظيم مناسبة خاصة للتعريف بسيرته وإرثه الكنسي والتاريخي والصلاة من أجله. وتم التطرّق إلى الأوضاع العامة في ، وما يواجهه الوطن من أزمات وتحدّيات، في ظلّ الظروف الراهنة.كما استقبل البطريرك رئيس بلدية شويت هاني أبو سعيد يرافقه كاهن الرعية الخوري منصور زيدان ووفد من أبناء البلدة، في زيارة خُصّصت لعرض الواقع الإنمائي في شويت والمشاريع التي تعمل البلدية على تحقيقها. عرض أبو سعيد خطة إنمائية تهدف إلى النهوض بالبلدة وتحسين بنيتها التحتية وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية فيها، مشيرًا إلى ما تتمتّع به شويت من مقوّمات طبيعية وموقع مميّز، رغم ما عانته من إهمال خلال الأعوام الماضية. وتوقّف عند مشروع إعادة تأهيل محيط كنيسة الأم الحزينة، الواقعة الرئيسية، وإزالة العوائق التي تحجب واجهتها، بما يتيح إبراز معالمها وإقامة مساحة عامة أمامها، موضحًا أنّ البلدية تسعى إلى تأمين التمويل اللازم للمشروع بالتعاون مع الفاعليات المحلية والجهات المعنية، مع مراعاة حقوق أصحاب المحالّ القائمة ومصادر رزقهم.وشدّد رئيس البلدية على أنّ العمل الإنمائي ينطلق من مبدأ المحبة والتعاون وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية، مؤكّدًا أنّ شويت تشكّل نموذجًا للعيش المشترك بين والدروز، وأنّ وحدة أبنائها هي الأساس لأيّ نهضة حقيقية.، رحّب البطريرك الراعي بالوفد، وأبدى تأييده للمبادرات الإنمائية الهادفة إلى خدمة البلدة وأبنائها، مانحًا بركته للمشروع، ومتمنيًا أن تُثمر الجهود المبذولة مزيدًا من التعاون والتضامن، بما يعزّز العيش المشترك ويحفظ المصلحة العامة.واستقبل ظهرًا الرئيس العام للرهبنة المريمية المارونية الأباتي إدمون رزق، يرافقه رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب ناجي خليل. وكان عرض لأوضاع الرهبنة وشؤونها الروحية والتربوية، بالإضافةً إلى مسيرة جامعة سيدة اللويزة والتحدّيات التي تواجهها في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة.كما أطلع الأب خليل البطريرك على المؤتمرات والنشاطات العلمية والثقافية التي تنظّمها الجامعة، والتحضيرات لإنشاء فرع جديد لها في ، والمساعي المبذولة للحصول على ترخيص لإنشاء كلية للطب، واستحداث اختصاصات أكاديمية جديدة، في إطار تطوير الجامعة وتوسيع رسالتها التعليمية.شكر الأباتي رزق للبطريرك الراعي مواكبته احتفالات الرهبنة بمئوية دستورها، ووجّه الزائران إليه دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظّمه الجامعة لمناسبة مرور 150 عامًا على ولادة الأديب أمين الريحاني، وكذلك لحضور الحفل الميلادي الذي تقيمه في 21 كانون الأول المقبل.أثنى البطريرك الراعي على رسالة الرهبنة المريمية وجامعة سيدة اللويزة، وعلى جهودهما في خدمة الكنيسة والتربية والثقافة، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح.