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تعلن فوز مديرها العام، المهندس كمال الحايك، بنيابة رئاسة لجمعية مشغّلي شبكات نقل الكهرباء في دول حوض (Med-TSO)، ومقرّها – ، في خطوة تعزّز حضور المؤسسة ودورها في التعاون الكهربائي الإقليمي والعربي والدولي. ويُعدّ المجلس التنفيذي الهيئة المسؤولة عن التوجيه الاستراتيجي للجمعية ومتابعة أعمالها.وتهدف Med-TSO إلى تعزيز الترابط الكهربائي بين دول المتوسط، وتطوير شبكات النقل وأمن التغذية، ودعم دمج الطاقات المتجددة، تمهيدًا لتحقيق التكامل بين أسواق الكهرباء الإقليمية، بالتعاون مع الجهات الأوروبية المعنية، ولا سيما الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة نقل الكهرباء (ENTSO-E).وكانت مؤسسة قد انضمّت إلى الجمعية في 17 أيار 2022، ومنذ ذلك الحين تؤدي دورًا فاعلًا من خلال فريق عمل فني متخصص برئاسة رئيس مصلحة شبكات التوتر العالي، يشارك في اللجان الفنية والدراسات الإقليمية المتعلقة بتخطيط شبكات النقل والربط الكهربائي الدولي وأمن التشغيل وكفاية التوليد. ويساهم الفريق في تقييم مشاريع الربط مع الدول المجاورة، ودراسة إمكانات تبادل الطاقة والقيود التشغيلية، وتحديد احتياجات تطوير الشبكة ، بما يوفّر مرجعية فنية تدعم توجهات المؤسسة وقراراتها الاستراتيجية في مجال الربط الكهربائي والتعاون الإقليمي.ويأتي فوز الحايك تتويجًا للحضور المؤسسي والفني المتواصل لمؤسسة كهرباء في أعمال الجمعية، ويشكّل نقلة نوعية من المشاركة الفنية المتخصصة إلى المساهمة في رسم التوجهات الاستراتيجية للتعاون الكهربائي المتوسطي، بما يعزّز موقع لبنان ودوره في مشاريع الربط والتكامل الكهربائي الإقليمي.