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وتناول اللقاء سبل تفعيل التعاون الثقافي بين لبنان وروسيا، لا سيما مع معهد الدراسات الشرقية، وتبادل الخبرات في مجال المخطوطات والوثائق، والتعاون في مجال الرقمنة والبحث العلمي.إثر اللقاء، أعرب ساوتوف عن شكره للوزير سلامة، مشيداً بـ"الدور الكبير الذي يلعبه في مجال تعزيز التعاون الثقافي بين روسيا ولبنان". وقال :"تطرّقنا إلى مواصلة تنظيم وتطوير التعاون مستقبلاً مع ، لبنان الذي نحبّ ونقدّر".وعن ما يميّز الروابط الثقافية بين البلدين، أوضح: "الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان تتميّز بأنها قديمة جداً، وهي علاقات صداقة لها مئات السنوات. ونحن الآن في مرحلة من هذا التعاون سيتم فيها إشراك وزارة الثقافة بشكل أوسع".وأضاف: "لدى معهد الدراسات الشرقية في روسيا، وبشكل عام مجال الدراسات الشرقية في روسيا، إمكانيات كبيرة فيما يخصّ الباحثين وكذلك المخطوطات. وفي هذا السياق أود الإشارة إلى أن أول مجموعة للمخطوطات باللغة العربية في روسيا تمّ شراؤها بعد تأسيس المتحف الآسيوي عام 1818، وهنا في لبنان تمّ شراء حوالي 700 مخطوطة من القنصل الفرنسي".وأشار الى "الدور الكبير الذي يلعبه الوزير سلامة في مجال تعزيز التعاون الثقافي بين روسيا ولبنان، وهو سبق أن قام بزيارات متكررة إلى روسيا ويعرفها بشكل ممتاز".وعن مستوى العلاقات الثقافية بين البلدين وما يمكن أن تشهده المرحلة المقبلة من مشاريع، قال ساوتوف: "نحن الآن في مرحلة مهمة، ونعمل على أن يرقى التعاون الثقافي إلى مستوى العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين، وأن يتم تفعيل هذه العلاقات في القريب من خلال مشاريع مشتركة".بدوره، قال الوزير سلامة: "أشكر الدكتور ساوتوف والوفد على هذه الزيارة، وأشكر سفير روسيا الاتحادية على تسهيله لها. نحن منفتحون على التعاون مع الأصدقاء في المجال الثقافي، لأن المجال الثقافي بين هذين البلدين متجذّر في التاريخ ويعود إلى قرون وليس إلى سنوات".وأضاف: "يجب علينا أن نستمر على نفس وتيرة وكثافة التبادل الثقافي والفني والعلمي، لا سيما مع أكاديمية العلوم في ومع معاهد الاستشراق والمعاهد الأخرى في روسيا".وتابع سلامة: "قد تكون إمكانيات لبنان المالية حالياً صعبة، لكن الرغبة موجودة لتعزيز التعاون بين البلدين".وعن الفعاليات المشتركة، قال: "هناك فعاليات تتمّ، فهذا الصيف شارك عدد من الأطفال اللبنانيين في نشاطات فنية في موسكو، وهناك طبعاً من يتعلّم في الجامعات الروسية. ربما ليس بنفس الأعداد كما في الستينيات والسبعينيات، لكن هناك مئات من اللبنانيين يتعلّمون في الجامعات الروسية".وأضاف: "سنعمل من جانبنا، لا سيما في مجال تبادل المخطوطات المرقمنة. هم متقدّمون علينا في مجال الرقمنة، لكننا نحاول الآن أن نصل إلى مستوى يسمح لنا بتبادل المخطوطات والوثائق المرقمنة من خلال التواصل الإلكتروني".وعن الدور الروسي في لبنان والتوجه الرسمي لتفعيل العلاقات، ختم سلامة: "هناك زيارات تمّت وزيارات هي قيد التحضير لمسؤولين لبنانيين إلى روسيا الاتحادية، وأنا آمل أن أكون في عداد الوزراء الذين زاروا فعلا موسكو في الفترة الأخيرة للتشاور في عدد من الأمور، وربما أيضا لتوقيع برنامج عمل ثقافي بين البلدين".