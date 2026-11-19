وجّه لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، أمر عام، لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لعيد ، وقال:

وجّه المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، أمر عام، لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لعيد الاستقلال، وقال:





أيها العسكريون،يطلّ علينا الاستقلال هذا العام، ونحن في لأمن الدولة نشهد فجراً جديداً في الممارسة الوطنية، قوامه تحصين مؤسساتنا الوطنية والسهر على منعتها، انطلاقاً من إيماننا بأن الإخلاص في الأداء وتأدية الواجب فعلُ إيمانٍ بأن يستحق منا الأفضل.أيها العسكريون،لقد أثبتّم، رغم قسوة الظروف وتعاظم التحديات، أن عزيمتكم عصيّة على التراجع. فأنتم تعملون بصمتٍ وثبات، وتقفون سدّاً منيعاً في وجه المخاطر المحدقة بلبنان، وتكافحون الجريمة المنظمة وآفة المخدرات، وتحمون مؤسسات الدولة ومرافقها من الفساد، وتؤدّون مهامكم في مجال الضابطة العدلية بتجرّدٍ واحترامٍ للقانون، إلى جانب المؤسسة الأم، ، والمؤسسات الأمنية .أيها العسكريون،إن دقّة هذه المرحلة تدعونا إلى مزيدٍ من الحزم في تطبيق القانون، وإلى الاستعداد لما يُطلب منا من مهام، وإلى الالتزام بقرارات السلطة السياسية خدمةً للمصلحة الوطنية ، بلا تردد.إن حماية الاستقلال تبدأ من حماية وحدة مؤسساتنا الوطنية، فلا تدعوا الإساءات تثنيكم عن أداء واجبكم. وليبقَ شرف الانتماء وصدق العمل وجهتَنا الصحيحة، إكراماً للشهداء الذين سيبقون نبراساً لنا في كل خطوة.وللشهداء الأبرار، الوطن وشهداء ، ولعائلاتهم الصابرة، ألف تحية إجلال، وعهدٌ بأن تبقى دماؤهم الأمانة التي لا نفرّط بها.عاش لبنان،عاشت المديرية العامة لأمن الدولة.، في 21 تشرين الثاني 2026المدير العام لأمن الدولةاللواء إدكار لاوندس