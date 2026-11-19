زار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي في لبنان
أليساندرو مراكيتش، مقر اتحاد بلديات قضاء صور
، حيث التقى رئيس الاتحاد
المهندس حسن دبوق، بحضور وفد من البرنامج ضمّ مديرة مكتب جنوب لبنان
جنان شيندر، ومدير برنامج الوقاية من الأزمات راغد عاصي
، ومديرة الإعلام والتواصل كوثر فحص.
ورحّب دبوق بالوفد، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين اتحاد بلديات قضاء صور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي" أثمر تنفيذ عدد كبير من المشاريع ذات الطابع الإنمائي والخدماتي"، مثمّناً "الدور الذي يضطلع به البرنامج في دعم الاتحاد وبلدياته، ولا سيما في مواكبة أزمة النزوح والاستجابة للاحتياجات المترتبة عليها".
وأكد دبوق "أهمية استمرار هذا التعاون وتعزيزه بما يساهم في دعم البلديات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنازحين ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".
بعد ذلك، جال مراكيتش والوفد المرافق في غرفة عمليات وحدة إدارة الكوارث
في الاتحاد، حيث اطّلع من دبوق على طبيعة عمل الوحدة والمهام التي تضطلع بها في إدارة ملف النزوح ومواكبة تداعياته، والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية حاجات النازحين
ومتابعة شؤون مراكز الإيواء والاستجابة للتحديات الإنسانية والخدماتية التي فرضتها الأزمة.