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زار الممثل المقيم لبرنامج الإنمائي في أليساندرو مراكيتش، مقر اتحاد بلديات ، حيث التقى المهندس حسن دبوق، بحضور وفد من البرنامج ضمّ مديرة مكتب جنان شيندر، ومدير برنامج الوقاية من الأزمات راغد ، ومديرة الإعلام والتواصل كوثر فحص.ورحّب دبوق بالوفد، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين اتحاد بلديات قضاء صور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي" أثمر تنفيذ عدد كبير من المشاريع ذات الطابع الإنمائي والخدماتي"، مثمّناً "الدور الذي يضطلع به البرنامج في دعم الاتحاد وبلدياته، ولا سيما في مواكبة أزمة النزوح والاستجابة للاحتياجات المترتبة عليها".وأكد دبوق "أهمية استمرار هذا التعاون وتعزيزه بما يساهم في دعم البلديات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنازحين ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".بعد ذلك، جال مراكيتش والوفد المرافق في غرفة عمليات وحدة في الاتحاد، حيث اطّلع من دبوق على طبيعة عمل الوحدة والمهام التي تضطلع بها في إدارة ملف النزوح ومواكبة تداعياته، والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية حاجات ومتابعة شؤون مراكز الإيواء والاستجابة للتحديات الإنسانية والخدماتية التي فرضتها الأزمة.