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عقد المجلس التنفيذي لاتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في اجتماعاً في مقره في ، بحث خلاله عدداً من العمالية والاجتماعية والوطنية، في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تثقل كاهل اللبنانيين، واستمرار العدوان الصهيوني على شعوب المنطقة.استهل المجلس التنفيذي الاجتماع بتوجيه التحية إلى " المدافعة عن الوطن، وإلى المقاومين الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الأرض والكرامة الوطنية"، مؤكداً أن" تضحيات هؤلاء الأبطال ستبقى موضع اعتزاز اللبنانيين ووجدانهم، وأن المقاومة تمثل خط الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان والأطماع الصهيونية، وأن دماء الشهداء ستظل أمانة، وتضحياتهم حاضرة في الوجدان الوطني".وتوقف المجتمعون عند أوضاع المستأجرين في لبنان، مؤكدين "ضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الاجتماعية والحق في السكن، بعيداً من المعالجات الأحادية التي تتجاهل الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وبما يضمن حماية المستأجرين من الاستغلال والتشريد، ويحفظ الحقوق المشروعة لجميع الأطراف، في إطار رؤية عادلة تراعي الظروف الاجتماعية الصعبة، وتضع الإنسان وحقه في السكن الكريم في صلب أي معالجة".كما ناقش المجلس "الأوضاع المزرية التي يعيشها العمال في لبنان، وما يعانونه من تهميش وضغوط معيشية، رغم دورهم ومساهمتهم في مختلف قطاعات العمل والإنتاج والدورة الاقتصادية". وتوجه المجتمعون الى المعنيين بضرورة "إنصاف هؤلاء العمال، ورفع جميع أشكال الإجحاف والحرمان عنهم، وتوفير الدعم والحماية لهم، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان".ودان المجتمعون "الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في والضفة الغربية، وما يتعرض له من قتل وتدمير وعدوان ممنهج، ولا سيما الجرائم المرتكبة في مركز ناصر الطبي، التي تكشف مجدداً وحشية العدو واستهدافه المتعمد للمدنيين والمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والإنسانية". وأكدوا أن هذه الجرائم" لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم أو تنال من صموده وتمسكه بالدفاع عن أرضه، مدينين صمت المجتمع الدولي وتواطؤ بعض أطرافه مع العدو".