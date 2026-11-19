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تفقَّد العماد قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين - ، حيث اطّلع على الوضع العملاني، واستمع إلى إيجاز حول المهمات المنفَّذة والصعوبات في قطاع مسؤولية الفوج، وسط استمرار اعتداءات .خلال الزيارة، التقى العماد هيكل الضباط والعسكريين، وهنأهم بعيد ، مثمّنًا جهودهم الجبارة المبذولة لأداء الواجب، ومعتبرًا أن الاستقلال يكتمل ببسط على كامل أراضيها، وتولّي الجيش توفير الأمن والاستقرار لكل مواطن.وتوجه إليهم بالقول: "أنتم تبذلون أقصى طاقتكم وتعملون بروحية المؤسسة التي تأبى أن تترك شعبها. كلي ثقة وإيمان في أنكم على قدر المسؤوليات الموكلة إليكم".وأضاف: "لقد أثبتّم بعزيمتكم وإيمانكم أنّ الجيش يبقى اليوم، كما في جميع المراحل السابقة، عصيًّا على الانكسار مهما كانت الضغوط. لن نتراجع، بل سنزداد قوة، وسننجح في أداء واجبنا".كما أكد أنّ تحظى بثقة اللبنانيين، وتمثل الأمان والطمأنينة بالنسبة إليهم.كذلك زار مدرسة الرسمية حيث استقبله التلامذة بالنشيد الوطني اللبناني، وهنّأهم بعيد الاستقلال، مشيدًا بشجاعتهم وصمودهم وإصرارهم على التعلُّم والنجاح رغم الصعوبات، ثمّ غرس شجرة زيتون في باحة المدرسة.