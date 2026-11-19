ذكر موقع "ارم نيوز" الإماراتيّ، أنّ مصادر دبلوماسية لبنانية كشفت تعمل على الدفع بمبادرتها الخاصة بإنشاء بعثة أوروبية متعددة الجنسيات، بقرار من ، تضم قوة عسكرية في جنوب ، وذلك من خلال تقديم صيغة لتشكيل هذه القوة إلى ، لتسويقها لدى الجانب ودفعه إلى القبول بها في الجنوب، بالتزامن مع اقتراب ولاية قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل".

وأفادت المصادر الدبلوماسية أن باريس تقدم لتل أبيب، عبر واشنطن، ما يمكن وصفه بـ"مغريات" للقبول بقوة أوروبية في الجنوب، وذلك بمنحها إمكانية تحديد حجم "نسبة" عناصر الدول المشاركة في البعثة، وإتاحة الاطلاع التقني المباشر لها على عملية نزع الجيش اللبناني سلاح " "، ضمن آلية التحقق، وبحضور لجنة "الميكانيزم" الأميركية.وحملت المبادرة التي طرحتها باريس مؤخرًا، خلال لقاء الفرنسي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، مقترحًا بإنشاء بعثة أوروبية تشارك فيها بريطانيا وسويسرا وإيطاليا، مع فتح الباب أمام دول أخرى للمشاركة فيها. وتتيح المبادرة إمكانية تقديم الضمانات التي تطلبها ، من حيث التفتيش والتطهير ومنع عودة أي عناصر من "حزب الله" إلى القرى التي يدخلها الجيش اللبناني وينزع السلاح فيها.ويقول دبلوماسي لبناني مطَّلع على بعض ملامح المبادرة إن "باريس تعمل على تمرير مبادرتها بقوة لدى الإدارة الأميركية، التي تختلف معها بشأن مستقبل الوضع الأمني في الجنوب، وتكثف تحركاتها واتصالاتها على المستويات الإقليمية والأوروبية لتكوين منصة سياسية تدعم مبادرتها الخاصة بتشكيل قوات أوروبية تتولى مهام دعم الجيش اللبناني في الجنوب وتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل".وأضاف أن "فرنسا تكثف اتصالاتها مع دول عربية والولايات المتحدة بشأن مبادرتها الخاصة بتشكيل القوات الأوروبية في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، في ظل الطرح الأميركي الخاص باللجان التنسيقية المدنية بوصفها بديلًا".وأكد أن "باريس ليس لديها مانع من المشروع الذي تعمل الإدارة الأميركية على تنفيذه، والمتعلق بتشكيل لجان مدنية مشتركة بين لبنان وإسرائيل، سواء كان ذلك تحت إدارة "الميكانيزم" أو قوة متعددة الجنسيات. ولا يعني ذلك أن تكون هذه اللجان بديلًا لوجود قوات أوروبية أو دولية، بل أن تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة". (ارم نيوز)