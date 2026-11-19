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وقال بعد الجلسة : "عقدنا لجنة فرعية اليوم لدراسة اقتراح قانون اللامركزية الادارية وهذا الاقتراح كان سبق وتقدم به الزميل وتمت دراسته على مدى 51 جلسة واخر جلسة له كانت بتاريخ 9/5/2019 ولم يعقد بعد هذا التاريخ اي جلسة وولم يعقد بعد هذا التاريخ اي جلسة وتم تغيير في وكما تعرفون شكلنا لجنة فرعية عن اللجان المشتركة واجتمعنا اليوم واتفقنا بالإجماع ان نبدأ من حيث وصلت الدراسة التي كانت تقوم بها اللجان الفرعية في الماضي وكانوا وصلوا إلى المادة 64 وبعد هذه المادة يكون موضوع قيد الدرس ولكن خلال إذا وجدنا اي مادة لديها ارتباط بمادة سابقة نعدلها، واتفقنا انه سننجز قراءة عامة لكل القانون وكان هناك تمثيل واسع وتقريبا الجميع كان موجودا وتحدث مقدم الاقتراح الزميل سامي الجميل عن الانفتاح المطلوب لانجاز اللامركزية الادارية وحكى ان هذا القانون لا نستطيع ان نقوم به وكان هناك احد يريد ان يسجل نقاط على الفريق الاخر نريد ان نقوم قدر الإمكان باجماع على هذا القانون".اضاف : "هذا مطلب اصلاحي اجتماعي بامتياز والجميع يقول الان وقته واليوم نستطيع القيام باصلاح حقيقي من خلال اللامركزية الادارية التي نصت عليها وثيقة الاتفاق في واللامركزية الادارية هي جزء لا يتجزأ من الاصلاحات التي نص عليها دستورنا خصوصا في وثيقة الطائف وهو مرتبط بشكل او باخر بقانون الانتخابات وبقانون البلديات وبقوانين اخرى من اجل ذلك كان الكلام ان الجميع يتعاطى بالموضوع بانفتاح وباتفاق انه علينا ان ننجز هكذا قانون وذكرنا الزميل زياد ان هناك قانونًا للبلديات وهناك اربع نقاط عالقة في ودعونا إلى انجازه لانه في مكان ما اللامركزية الادارية معنية فيها البلديات ايضا واليوم لدينا فرصة حقيقية ان ننجز هذا الاقتراح وكل اللبنانيين ينتظروه فهو يعزز الانماء ويعطي املا لنضع على السكة الصحيحة".