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مع عودة نقابة وتجمّع مالكي الأبنية المؤجرة ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إلى الشارع، لرفع الصوت والدفاع عن حقوقهم، لُوحِظَ أنّ مواقع التواصل الإجتماعيّ شهدت سجالات بين أصحاب الأبنية القديمة والمستأجرين القدامى، في الأيّام الماضية الأخيرة.فنقابة وتجمّع مالكي الأبنية المؤجرة دعت إلى تظاهرة اليوم بعدما كانت قد اعتصمت أيضاً في 10 تشرين الثاني الماضي، رفضاً لتعديل أو تمديد استثنائي جديد لقانون الإيجارات القديمة، بينما عن حقوق المستأجرين التي دعت إلى الإعتصام قبل يومين، تعترض على أيّ قانون يُعرّض حق المواطن في السكن للخطر.وأمام هذا التباين، دعا أصحاب أبنية مؤجرة قديمة إلى إخلاء المنازل والبيوت من المستأجرين القدامى، فيما في المُقابل، شدّد المستأجرون على ضرورة أنّ يبحث المعنيون عن حلٍّ، يُرضي الطرفين، ولا يُعرّضهم لخطر الإخلاء.