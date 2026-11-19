استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان
في دارته باليرزة اليوم، سفير فرنسا
باتريك دوريل، وتناول البحث الشؤون اللبنانية
والإقليمية، وانعكاساتها السلبية على لبنان
، في ظل التوجّه الدولي نحو عدم التجديد لقوات الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وإذ شكر الرئيس سليمان السفير الفرنسي
على موقف بلاده "الثابت إلى جانب لبنان، وعلى الجهود التي تبذلها لتمديد مهمة اليونيفيل أو إيجاد قوة بديلة، فضلا عن مساعيها لعقد المؤتمرات الهادفة إلى تسليح الجيش وتعزيز قدراته"، تمنى عليه "العمل على إعادة إحياء مجموعة الدعم
الدولية من أجل لبنان (ISG)، التي ساهمت فرنسا في إنشائها وأطلقت من مجلس الأمن
في أيلول 2013".
وأكد "أهمية إعادة تفعيل هذه المجموعة، نظراً إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه في دعم سياسة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية من خلال التسليح والتجهيز، ومساندة الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى المساهمة في تمويل الصندوق الائتماني المخصص للتعويض عن الخسائر والأعباء التي تكبّدتها وزارات الدولة والادارة نتيجة النزوح السوري وحربَي الإسناد".