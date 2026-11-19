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استقبل الرئيس في دارته باليرزة اليوم، سفير باتريك دوريل، وتناول البحث الشؤون والإقليمية، وانعكاساتها السلبية على ، في ظل التوجّه الدولي نحو عدم التجديد لقوات المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).وإذ شكر الرئيس سليمان على موقف بلاده "الثابت إلى جانب لبنان، وعلى الجهود التي تبذلها لتمديد مهمة اليونيفيل أو إيجاد قوة بديلة، فضلا عن مساعيها لعقد المؤتمرات الهادفة إلى تسليح الجيش وتعزيز قدراته"، تمنى عليه "العمل على إعادة إحياء الدولية من أجل لبنان (ISG)، التي ساهمت فرنسا في إنشائها وأطلقت من في أيلول 2013".وأكد "أهمية إعادة تفعيل هذه المجموعة، نظراً إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه في دعم سياسة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية من خلال التسليح والتجهيز، ومساندة الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى المساهمة في تمويل الصندوق الائتماني المخصص للتعويض عن الخسائر والأعباء التي تكبّدتها وزارات الدولة والادارة نتيجة النزوح السوري وحربَي الإسناد".