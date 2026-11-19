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ولفتت الى أن "العدو يواصل ممارساته العدوانية على لبنان وجنوبه خصوصا، قصفا وتدميرا ممنهجا للقرى والبلدات المحتلّة، فيما تغرق السلطة في سبات عميق متغافلة عن اتخاذ أي اجراء ملموس أو المبادرة إلى أي موقف مسؤول وذي قيمة حماية للأرض ودفاعا عن الشعب. فيما يتفرّج العالم على السلوك الإبادي للعدو الاسرائيلي الذي يمارسه أيضا وبأبشع صوره ضد غزة وشعبها. وعلى مقربة أيام من عيد الاستقلال الذي يتطلب الاحتفاء به تحريرا عمليا للأرض من وتحررا على مستوى القرارات السياسية الحاكمة".ووضعت الكتلة "مواصلة العدو لاعتداءاته اليومية على قرى الجنوب، برسم السلطة التي تلتزم الصمت استجابة لتوقيعها على اتفاق الإطار خدمة منها لأجندة خارجية. كما إنّ إقدام العدو على خطف مواطنين من بلدة شبعا هو عمل عدواني يُضاف إلى جملة اعتداءات العدو المستمرة ضد لبنان وشعبه".وإذ دانت "كل هذه الاعتداءات"، أبدت ريبتها "إزاء تجاهل السلطة المتعمد لاعتداءات العدو على أرض الجنوب وأهله، وإزاء صمتها المطبق وإحجامها حتى عن رفع الشكاوى والمطالبة بحق شعبها، وإدانة انتهاك سيادة الوطن وكرامته".ورأت أن "التدخلات الخارجية المكشوفة في شؤون لبنان الداخلية بلغت حدا خطيرا يهدد ما تبقى من سيادة لبنانية، ولقد وصلت وقاحة الإدارة الأميركية إلى حد التدخل في أدق التفاصيل بما في ذلك محاولة تسيير وبعض الأجهزة الأمنية والمالية بحيث باتت الدولة مُستَلَبَةً بالكامل".وأكدت أن "المطلوب ممارسة وطنية جريئة تضع حدا لهذه الاستباحة الأميركية المعيبة لمؤسسات الدولة وأجهزتها، لا سيما منها القضاء الذي يجب أن يبقى منزها على الأقل من تدخل الوصايات وتوجيه التحقيقات والادعاءات التعسفية، لأن في ذلك تخريبا للبلد وتدميرا للثقة بين الدولة والمواطنين".ونبهت الكتلة إلى "مخاطر ما يُدبَّر لمرحلة ما بعد اليونيفيل، خصوصا لجهة محاولة فرض قرار جديد في يتم من خلاله عمليا شطب العديد من القرارات الدولية ومنها القرار 1701 واتفاق 27/11/2024، واتفاقية الهدنة في العام 1949، وهذه جميعها ركائز أساسية استندت إليها الدولة البنانية فيما مضى كي يوقف العدو اعتداءاته وينسحب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا".وأعلنت أنها من موقعها النيابي، تتابع "أداء وإجراءاتها المرتقبة لمعالجة مشكلة الكهرباء خصوصا بعدما حصلت على مبلغ مئة مليون دولار من الأموال العامة، للتخفيف من حدّة أزمة انقطاع الكهرباء عن المواطنين ومصالحهم وتؤكد على مسؤولية الحكومة مجتمعة لمعالجة البنى التحتية لكل المرافق العامة وضمان الشفافية والنزاهة في الإجراءات وتنفيذها".