افتُتح المؤتمر العلمي الثالث والثلاثون لنقابة أطباء الأسنان في – (BIDM 2026)، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ممثلاً بوزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، وحضور ممثل ، النائب قاسم هاشم، ووزير العمل محمد حيدر، والنائبين فريد البستاني وبلال عبدالله، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان.

كما حضر رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، والمدير العام لوزارة الصحة العامة وئام أبو حمدان، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة نزيه حمود، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، ورئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل نبيل عبد السلام، ونقيب أطباء لبنان في الدكتور إبراهيم مقدسي، ونقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور زياد زيدان، ونقيبا أطباء الأسنان في بيروت إلياس شلالا وفي ميلاد ديب، ونقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، ونقيب المعالجين الفيزيائيين شارل مرقص، إلى جانب ممثلين عن الفيدرالية الدولية لطب الأسنان (FDI) والاتحادات والجمعيات العلمية، وشركات المعرض المرافق، وحشد من الأطباء والضيوف العرب والأجانب.

وتخلل حفل الافتتاح فاصل موسيقي قدمه المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار).

ونقل تحيات رئيس الجمهورية ودعمه وتقديره للنقابة ولنقيبها على "العمل الدؤوب في ظروف صعبة".

وتوقف عند الأوضاع الصعبة والأليمة التي يمر بها لبنان، مشيداً بالفقرات التي قدمها طلاب المعهد الوطني العالي للموسيقى، وما حملته من رسائل أمل وأغانٍ وطنية، مشيراً إلى أن "تراب الجنوب قُدّمت عليه أغلى الدماء".

وهنأ اللبنانيين بعيد الاستقلال، متمنياً أن يكون "العيد المقبل في الجنوب لزرع على التراب اللبناني".

وأثنى على "حرص النقيب وأعضاء مجلس النقابة على جعلها نقابة للجميع، وتحمل المسؤولية ومد اليد للشركاء في الوطن"، مؤكداً "حرص على دعم مسار الإصلاح النقابي ومتابعة مطالب الأطباء المتعلقة بالمستحقات والصندوق والتقاعد، والوقوف إلى جانبهم وحماية المهنة، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع كلفة التجهيزات والمواد الطبية والعمليات والجراحات، التي أثقلت كاهل الطبيب اللبناني وأثرت على قدرته على تقديم العلاج بكلفة لائقة ومقبولة".

كما نوّه بـ"التطور العلمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي في عالم طب الأسنان، وبجهود المعرض واللجنة العلمية برئاسة البروفيسور جورج عون في رفع المستوى الأكاديمي والعلمي".

وشدد على أن "الخطاب المطلوب اليوم هو خطاب وحدة على كل المستويات"، داعياً "اللبنانيين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية وعدم الانجرار إلى ما يضر بالوطن أو يخدم المتربصين به، وإلى تغليب الخطاب الوحدوي الوطني، وإبعاد السياسة عن الصحة والعيادات، ووضع اليد باليد لبناء لبنان واستعادة أمجاده".

وأكد أن "لبنان يستحق أن نتنازل عن الكبرياء والعناوين الطائفية والأفكار المتربصة سياسياً، لنسمع بعضنا بعضاً ونبني الوطن جميعاً".