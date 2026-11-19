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صدر عن للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية، وبالتنسيق مع مديرية شؤون الرئاسة في مجلس النواب والمديرية العامة للمراسم في رئاسة ، مذكرة تضمنت برنامج تكريم رجالات الاستقلال، لمناسبة الذكرى ال83 للاستقلال، بوضع أكاليل من الزهر على اضرحتهم باسم "الجمهورية "، يوم السبت في 21 تشرين الثاني الحالي، وفق الاتي:- تمثال الرئيس بشارة الخوري في شارع بشارة الخوري: الوزير بول مرقص الساعة 10.00.- ضريح الرئيس كميل شمعون في دير القمر: الوزير يوسف رجي الساعة 11,30.- ضريح الرئيس فؤاد شهاب في غزير: الوزير ميشال منسى الساعة 11.00.- ضريح الرئيس صبري حمادة في الهرمل: الوزير ركان ناصر الدين الساعة 14.00.- ضريح الرئيس عادل عسيران في جبانة البوابة الفوقا في صيدا: الوزير محمد حيدر الساعة 9,30.- تمثال الرئيس رياض الصلح في ساحة رياض الصلح: نائب طارق متري الساعة 11.00.- ضريح الرئيس عبد الحميد كرامي في : الوزيرة ريما كرامي الساعة 11.00.- ضريح الرئيس صائب سلام في جبانة الشهيد في محلة قصقص: الوزير احمد الحجار الساعة 10.00.- ضريح الرئيس حبيب أبو شهلا في مار الياس بطينا: النائب نبيل بدر الساعة 11.00.- ضريح الوزير سليم تقلا في ذوق مكايل: النائب سليم الصايغ الساعة 11.30.- ضريح الرئيس رفيق في ساحة الشهداء: الوزير احمد الحجار الساعة 11.00.- ضريح الأمير مجيد أرسلان في خلدة: الوزير نزار هاني الساعة 11.00.- ضريح الوزير حميد فرنجيه في اهدن: النائب وليم طوق الساعة 12.00.- تمثال الشيخ بيار الجميل في بكفيا: الوزير عادل نصار الساعة 11.00.- ضريح المرحوم عدنان الحكيم في الباشورة: النائب قاسم هاشم الساعة 9.30.كما يزور الوزير نزار هاني بلدة بشامون عند الساعة الحادية عشرة والنصف، فيما يضع النائب محمد خواجة عند الساعة العاشرة، إكليلاً على ضريح رشيد بيضون في العاملية - رأس النبع.ويوم الأحد 22 من الشهر الجاري، يضع الوطني اللواء ميشال منسى إكليلا باسم "الجمهورية اللبنانية" على قاعدة تمثال الأمير فخر الدين في الوطني في اليرزة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.كما يضع الوزير كمال شحادة إكليلا من الزهر امام اللوحة التذكارية في محلة الظريف حيث استشهد الرئيس رينيه معوض وذلك عند الساعة الثانية من بعد الظهر، فيما تزور الوزيرة تمارا الزين قلعة راشيا عند الساعة الحادية عشرة والنصف.