Advertisement

أعلنت أنه وبتاريخ 18 /11 /2026، وعلى أثر إشكال حصل بين عدد من المواطنين في بلدة الكويخات – ، توجهت وحدة من الجيش إلى البلدة وعملت على فضه، ونفّذت عمليات دهم بحثًا عن المتورطين فيه وأوقفت بنتيجتها المواطنَين (م.ع.س.) و(م.س)، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.كما نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في وجبل والشمال، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين و45 سوريًّا وفقًا لما يلي:• توقيف المواطنين: (ف.ز.)، (ز.ر.)، (ج.م.)، (ع.ب.)، (ح.ا.)، في منطقتَي والرحاب – لحيازتهم مسدسات حربية.• توقيف المواطنَين (ا.ع.) و(م.د.) في منطقتَي دوار والقبة – لحيازتهما مسدسَين حربيَّين.• توقيف المواطن (ع.ط.) في بلدة ببنين - عكار لحيازته مسدسًا حربيًّا.• توقيف 45 سوريًّا عند حاجز شدرا - عكار، وفي مناطق: وبني صخر والعبودية – عكار، لدخولهم إلى الأراضي بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.