استقبل والبلديات ، وفدا من " "، وتم البحث في شؤون العاصمة ، وعرض الوفد هواجس الأهالي ومطالبهم وحاجاتهم.

وأشار الوزير إلى أن " والبلديات تتابع المطروحة"، لافتا إلى "استمرار في تنفيذ التدابير والإجراءات الميدانية اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة، وحماية المواطنين والممتلكات".

وأكد "ضرورة استجابة السلطات المحلية لحاجات الأهالي والعمل على تلبيتها، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إليهم".