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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وفدا من "المنتدى الإسلامي الوطني"، وتم البحث في شؤون العاصمة بيروت، وعرض الوفد هواجس الأهالي ومطالبهم وحاجاتهم.
وأشار الوزير الحجار إلى أن "وزارة الداخلية والبلديات تتابع القضايا المطروحة"، لافتا إلى "استمرار قوى الأمن الداخلي في تنفيذ التدابير والإجراءات الميدانية اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة، وحماية المواطنين والممتلكات".
وأكد "ضرورة استجابة السلطات المحلية لحاجات الأهالي والعمل على تلبيتها، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إليهم".