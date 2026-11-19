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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 12-11-2026، من توقيف /3/ أشخاص في بلدة غزّة البقاعيّة بالجرم المشهود، أثناء قيامهم بسرقة درّاجة آليّة في المحلّة. وتبيّن أنهم يُدعون:
ج. ك. (مواليد عام 2010، سوري)
ا. ج. (مواليد عام 2003، سوري)
م. ح. (مواليد عام 2010، سوري)
سلم الموقوفون مع الدرّاجة الى القطعة المعنيّة، لاجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء المختصّ".