احتفل فوج التدخل السادس في بالذكرى الـ83 لعيد ، بحضور قائد الفوج العميد دافيد مشعلاني، وعدد من الضباط والعسكريين، وبمشاركة مئات التلامذة الذين توافدوا من مختلف مدارس ، حاملين الأعلام وأعلام ، تعبيراً عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية.



وتخلّل الاحتفال تلاوة قائد الفوج العميد مشعلاني "أمر اليوم"، مشددا على "أهمية ترسيخ معاني الاستقلال والانتماء الوطني لدى الأجيال الناشئة، وتعزيز ارتباطهم بالجيش اللبناني والتعريف بدوره في حماية الوطن وصون سيادته".



وشهدت المناسبة عرضاً عسكرياً مميّزاً وعروضاً قتالية لافتة، عكست مستوى الجهوزية والمهارات التي يتمتع بها العسكريون، وحظيت بإعجاب التلامذة والأساتذة وسائر الحاضرين، في أجواء وطنية جسّدت الاعتزاز بالجيش اللبناني ومؤسسته.