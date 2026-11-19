شهدت قرى وبلدات جنوب لبنان
تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً واسعاً منذ منتصف ليل أمس وحتى الساعة السابعة والربع من مساء اليوم، تخللته غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير، إضافة إلى هجمات بمسيّرات متفجرة وإلقاء قنابل صوتية.
وفي التفاصيل، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي
غارات على منطقة عين السماحية بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية، وكفرشوبا، والقنطرة التي تعرضت لثلاث غارات، وطلوسة، إضافة إلى خمس غارات استهدفت منطقة الشعرة.
أما القصف المدفعي، فطال وادي الحجير باتجاه تولين، ووادي السلوقي باتجاه مجدل سلم، وخراج كفرشوبا، والمنصوري، وتلة برعشيت، وأطراف شقرا، ونهر زوطر، وزوطر الشرقية وأطرافها باتجاه ميفدون، فضلاً عن بني حيان
وطلوسة والخيام.
وفي موازاة ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية
عمليات تفجير في كفرتبنيت والقنطرة، التي شهدت تفجيرين، وكفرشوبا وزوطر الشرقية، والمنطقة الواقعة بين برعشيت وكونين، إضافة إلى بلدة الطيري.
كما سُجل إلقاء قنابل صوتية في كفرشوبا، فيما استهدفت مسيّرات متفجرة منطقة شوكين – ميفدون، وسُجل هجومان مماثلان في النبطية
الفوقا.
ويعكس توزع الاعتداءات على هذا العدد من البلدات والمناطق اتساع رقعة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، مع تزامن الغارات
الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير والهجمات بالمسيّرات.