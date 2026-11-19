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شهدت قرى وبلدات تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً واسعاً منذ منتصف ليل أمس وحتى الساعة السابعة والربع من مساء اليوم، تخللته غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير، إضافة إلى هجمات بمسيّرات متفجرة وإلقاء قنابل صوتية.وفي التفاصيل، شنّ الطيران الحربي غارات على منطقة عين السماحية بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية، وكفرشوبا، والقنطرة التي تعرضت لثلاث غارات، وطلوسة، إضافة إلى خمس غارات استهدفت منطقة الشعرة.أما القصف المدفعي، فطال وادي الحجير باتجاه تولين، ووادي السلوقي باتجاه مجدل سلم، وخراج كفرشوبا، والمنصوري، وتلة برعشيت، وأطراف شقرا، ونهر زوطر، وزوطر الشرقية وأطرافها باتجاه ميفدون، فضلاً عن بني وطلوسة والخيام.وفي موازاة ذلك، نفذت القوات عمليات تفجير في كفرتبنيت والقنطرة، التي شهدت تفجيرين، وكفرشوبا وزوطر الشرقية، والمنطقة الواقعة بين برعشيت وكونين، إضافة إلى بلدة الطيري.كما سُجل إلقاء قنابل صوتية في كفرشوبا، فيما استهدفت مسيّرات متفجرة منطقة شوكين – ميفدون، وسُجل هجومان مماثلان في الفوقا.ويعكس توزع الاعتداءات على هذا العدد من البلدات والمناطق اتساع رقعة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، مع تزامن الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير والهجمات بالمسيّرات.