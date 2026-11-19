تسود حالة من الاستياء في عدد من أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، على خلفية منع مواطنين من تركيب كاميرات مراقبة في المباني والمحال التجارية، في ظل تكرار حوادث السرقة التي تشهدها المنطقة.

وبحسب المصدر، مُنع عدد من المواطنين من تركيب كاميرات مراقبة في أحياء محددة من الضاحية لأسباب أمنية، الأمر الذي أثار اعتراضات، ولا سيما مع تزايد الحاجة إلى وسائل تتيح حماية الممتلكات وتوثيق حوادث السرقة.

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وطالب الأهالي بإيجاد بدائل تضمن حماية المباني والمحال التجارية من السرقات، أو على الأقل توفير وسائل تساعد في كشف هوية السارقين وملاحقتهم، معتبرين أن غياب كاميرات المراقبة يزيد من صعوبة تحديد المسؤولين عن هذه الحوادث.