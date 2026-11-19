مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء تفويض قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" في 31 من كانون الأول 2026، وبدء مرحلة انسحابها التدريجي من جنوب خلال عام 2027 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790، تدخل الساحة الدبلوماسية سباقاً محموماً مع الزمن لتفادي أي فراغ أمني محتمل على الحدود الجنوبية للبنان. وحتى اللحظة، لا تزال المشاورات الدولية والإقليمية مفتوحة على أربع مسارات رئيسية، تتباين في طبيعتها وحجمها ومظلتها القانونية، وسط سعي حثيث لإيجاد صيغة انتقالية تضمن الاستقرار ريثما تتبلور التسوية النهائية.

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وتتصدر الواجهة حالياً طروحات دبلوماسية تتركز أولاً على المقترح الأميركي الذي يقوده ماركو روبيو والمندوب الأميركي لدى مايك والتز، حيث ترفض التجديد لليونيفيل بصيغتها التقليدية، وتدفع نحو إنشاء هيئة تحقق ومراقبة صغيرة تتألف من بضع مئات من العناصر المدنيين والعسكريين على غرار القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، وذلك لمواكبة تنفيذ "اتفاق الإطار" الموقع في حزيران 2026 والتحقق من الانسحاب وانتشار الجيش، بالتوازي مع تقارير تشير إلى بحث واشنطن إمكانية الاستعانة بمراقبين دوليين أو شركات أمنية خاصة، وهو أمر قوبل برفض لبناني قاطع. في المقابل، يبرز المسار الثاني عبر المقترح الفرنسي والأوروبي الذي يسعى لتشكيل قوة فصل ودعم أوروبية متعددة الجنسيات تضم نحو ألفي جندي أو أكثر لمساندة الجيش ومنع الفراغ الميداني، مدعوماً بتوجه لتأسيس بعثة استشارية وتدريبية لتعزيز قدرات القوى الأمنية في ضبط الحدود، إلا أن هذا الطرح يصطدم بمعارضة إسرائيلية وأميركية وتحفظات من بعض العواصم الأوروبية.

أما البديل الثالث، فتطرحه الأمانة العامة للأمم المتحدة عبر ثلاثة خيارات تبقى تحت مظلة مجلس الأمن الدولي، وتركز على المراقبة التقنية والتنسيق بدلاً من الانتشار العسكري الواسع، حيث تتراوح هذه الصيغ الأممية بين بعثة مراقبين عسكريين غير مسلحين تضم نحو 285 إلى 350 عنصراً، أو بعثة مختلطة تضم 215 مراقباً غير مسلح مدعومين بقوة حماية عسكرية قوامها 1,250 جندياً ليصل إجمالي عديدها إلى نحو 1,980 شخصاً مع الطواقم الإدارية، وهي خيارات تحظى بقبول لبناني ودعم روسي وصيني، لكنها تواجه اعتراضاً من واشنطن وتل أبيب. ويتمثل المسار الرابع في الطرح الإسرائيلي الذي يرفض وجود أي قوة دولية عازلة، ويضغط باتجاه حصر الترتيبات الأمنية بلجان تنسيق عسكرية ثنائية مباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهو ما ترفضه لما يحمله من أبعاد سياسية وأمنية.

وأمام هذا التباين الحاد الذي يعيق التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام، برزت في الساعات الأخيرة مساعٍ لتسوية انتقالية أميركية-فرنسية تُناقش في أروقة مجلس الأمن، وتقضي بالإبقاء على نحو ثلاثة آلاف جندي دولي من كتائب اليونيفيل الحالية لفترة موقتة تمتد لستة أشهر بعد انتهاء الولاية، بهدف كسب الوقت واستكمال المفاوضات حول شكل القوة البديلة. وفي خضم هذه التجاذبات، يتمسك الموقف اللبناني الرسمي، ممثلاً برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بضرورة أن يكون أي وجود دولي مستقبلي تحت المظلة الشرعية للأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن، مع الإبقاء على القرار 1701 مرجعيةً أساسية لأي ترتيبات حدودية، والتشديد على أن الاستقرار المستدام يمر حتماً عبر الانسحاب الإسرائيلي الكامل، في وقت تربط فيه أي ترتيبات مقبلة بتعديل القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة.



