بمناسبة عيدَي العلم الاستقلال
، نظّمت قيادة منطقة جبل لبنان
في وحدة الدرك الإقليمي
بتاريخ 19-11-2026 في باحة سراي بعبدا
الأثري، مراسم رفع العلم اللبناني، بحضور محافظ جبل لبنان
القاضي محمد المكاوي، مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر وأعضاء مجلس الأمن
الفرعي، قائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي
العميد عبدو خليل، قائد منطقة جبل لبنان العسكرية في الجيش اللبناني
العميد أحمد عدرة، رئيس فرع مخابرات جبل لبنان في الجيش اللبناني العميد طوني معوّض، وعدد من كبار الضباط من الأجهزة الأمنية
والعسكرية.
استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه ترحيب بالحضور، ثم رُفع العلم اللبناني على
وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي.
وألقى محافظ جبل لبنان كلمة شدّد فيها على أن رفع العلم في ذكرى الاستقلال يجسّد التمسك بسيادة الوطن ووحدته وكرامة أبنائه، وأكّد أن صون الاستقلال يكون بالعمل وترسيخ هيبة الدولة ومؤسساتها، وبالتضامن والتعاون بين الإدارة والسلطات المحلية والمواطنين والأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات والهيئات الأهلية، بما يعزّز تطبيق القانون والسلامة العامة وخدمة المواطنين وصون حقوقهم. كما حيّا الشباب والأجيال الصاعدة، داعياً إلى إبقاء العلم والأرزة رمزاً للوحدة والأمل بمستقبل الوطن.