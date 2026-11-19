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بمناسبة عيدَي ، نظّمت قيادة منطقة في وحدة بتاريخ 19-11-2026 في باحة سراي الأثري، مراسم رفع العلم اللبناني، بحضور محافظ جبل القاضي محمد المكاوي، مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر وأعضاء الفرعي، قائد منطقة جبل لبنان في العميد عبدو خليل، قائد منطقة جبل لبنان العسكرية في العميد أحمد عدرة، رئيس فرع مخابرات جبل لبنان في الجيش اللبناني العميد طوني معوّض، وعدد من كبار الضباط من والعسكرية.استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه ترحيب بالحضور، ثم رُفع العلم وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي.وألقى محافظ جبل لبنان كلمة شدّد فيها على أن رفع العلم في ذكرى الاستقلال يجسّد التمسك بسيادة الوطن ووحدته وكرامة أبنائه، وأكّد أن صون الاستقلال يكون بالعمل وترسيخ هيبة الدولة ومؤسساتها، وبالتضامن والتعاون بين الإدارة والسلطات المحلية والمواطنين والأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات والهيئات الأهلية، بما يعزّز تطبيق القانون والسلامة العامة وخدمة المواطنين وصون حقوقهم. كما حيّا الشباب والأجيال الصاعدة، داعياً إلى إبقاء العلم والأرزة رمزاً للوحدة والأمل بمستقبل الوطن.