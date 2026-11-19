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لا يمكن قراءة عودة الغارات إلى باعتبارها تطوراً عسكرياً منفصلاً عن مجمل المشهد الذي يتشكل على الجبهة . فالمسألة لا تتعلق فقط بطبيعة الأهداف التي تعلن استهدافها، بل بالمسار الذي تسلكه عملياتها العسكرية، وبالحدود الجغرافية التي تعمل على تجاوزها تدريجياً، في محاولة لفرض قواعد اشتباك جديدة تصبح معها الضربات في العمق اللبناني جزءاً من واقع أمني دائم، لا استثناءً يستدعي رداً أو تدخلاً دولياً.وقد أعادت الغارات التي استهدفت مناطق الشعرا وجنتا ويحفوفا وجرود النبي شيت طرح تساؤلات حول اتجاه التصعيد ، بعدما سبقتها غارة في 16 تشرين الثاني قالت إسرائيل إنها استهدفت شحنة أسلحة مخصصة لحزب الله قرب الحدود .لفهم دلالات هذا التطور، لا بد من العودة إلى المرحلة التي أعقبت حرب الأيام الستة والستين، حين دخل في مسار امتد نحو خمسة عشر شهراً، تخللته اعتداءات إسرائيلية متكررة، من دون أن تتحول فوراً إلى مواجهة شاملة. خلال تلك المرحلة، لم تكن إسرائيل تستهدف بالضرورة إشعال الحرب في كل مرة، بل كانت تختبر حدود الرد اللبناني، ومدى استعداد الأطراف الإقليمية والدولية للتدخل، وقدرتها على توسيع عملياتها من دون تحمل كلفة سياسية أو عسكرية موازية.هكذا أفعال يمكن تسميتها "التصعيد التراكمي". ففي هذا النوع من الاستراتيجيات، لا يجري الانتقال من التهدئة إلى الحرب الشاملة دفعة واحدة، وإنما عبر سلسلة من الخطوات المحدودة، تبدو كل واحدة منها غير كافية لإحداث انفجار كبير، لكنها تؤدي مجتمعة إلى تغيير البيئة الاستراتيجية التي كانت قائمة قبلها.وهذا ما ظهر في المرحلة التي سبقت انفجار مواجهة آذار. فقد ساهم استمرار الضربات وتآكل القيود الميدانية، إلى جانب التطورات الإقليمية، في جعل الانتقال إلى العمليات الواسعة أكثر قابلية للتحقق. وعندما اندلعت المواجهة، كانت الجغرافيا اللبنانية قد دخلت مجدداً ضمن نطاق الاستهداف الواسع، من الجنوب إلى البقاع وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.اليوم، تبدو إسرائيل أمام محاولة لإعادة إنتاج بعض عناصر هذه المقاربة، وإن كانت الظروف السياسية والعسكرية مختلفة. فاستهداف البقاع بعد فترة من تركز العمليات في الجنوب لا يعني بالضرورة أن قرار الحرب الشاملة قد اتُخذ، لكنه يشير إلى سعي إسرائيلي لإعادة توسيع هامش الحركة العسكرية، وتخفيف القيود المفروضة على اختيار الأهداف ومواقعها.وللبقاع أهمية تتجاوز موقعه الجغرافي، فمن المنظور العسكري الإسرائيلي، يرتبط هذا الامتداد بالحدود السورية وبالمسارات التي تتهم إسرائيل " " باستخدامها للحصول على السلاح. أما من المنظور السياسي، فإن الانتقال إليه يحمل رسالة مفادها أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا ينبغي أن تبقى محصورة ضمن "الخط الأصفر"، وأن تل أبيب تحتفظ لنفسها بحق تحديد نطاق التدخل العسكري في أي منطقة لبنانية.لكن الأخطر في هذه المقاربة هو محاولة تحويل الاستثناء إلى قاعدة. فحين تصبح الغارة على البقاع حدثاً عادياً، يتراجع الحاجز السياسي والنفسي أمام الانتقال إلى أهداف أبعد. وإذا استمر المسار نفسه، قد تسعى إسرائيل لاحقاً إلى إعادة إدراج الضاحية الجنوبية في معادلة الاستهداف، مستخدمة المبررات الأمنية ذاتها التي تستند إليها في عملياتها الحالية.ولا ينفصل ذلك عن الحسابات الأميركية والإقليمية. فإسرائيل تدرك أن توسيع الحرب على لبنان ليس قراراً عسكرياً محضاً، خصوصاً في ظل ارتباط الجبهة اللبنانية بالتوتر مع . ولذلك قد يكون التصعيد المحدود أداة أكثر ملاءمة لتحقيق مكاسب ميدانية، وممارسة ضغوط تفاوضية، أو حتى الوصول مباشرة إلى المواجهة مع إيران.ومن هذه الزاوية، قد تسعى تل أبيب إلى تحقيق ما عجزت الحرب الواسعة عن تثبيته سياسياً، عبر استنزاف متواصل يفرض وقائع جديدة على الأرض، ويجعل أي تفاوض مستقبلي ينطلق من الشروط التي أوجدتها العمليات العسكرية، لا من الالتزامات السابقة بوقف إطلاق النار والانسحاب واحترام السيادة اللبنانية.في المقابل، لا يمكن تجاهل حدود هذه الاستراتيجية. فكلما توسعت الضربات جغرافياً وارتفعت كلفتها، ازدادت احتمالات حصول رد أو تطور ميداني خارج الحسابات الإسرائيلية. كما أن نجاح إسرائيل في تنفيذ عمليات متفرقة لا يعني بالضرورة قدرتها على فرض تسوية سياسية مستقرة، إذ إن التفوق العسكري لا يترجم تلقائياً إلى قدرة على التحكم بخيارات الطرف المقابل.وعليه، فإن السؤال الأساسي لا يعود إلى ما إذا كانت الغارات الأخيرة على البقاع مقدمة حتمية لاستهداف الضاحية، بل إلى ما إذا كانت إسرائيل تعمل على إزالة الحواجز التي تحول دون ذلك.فالتمييز ضروري بين قرار سياسي بشن حرب جديدة، وبين مسار عسكري يجعل الحرب أكثر احتمالاً مع مرور الوقت. وقد تكون الخطورة الفعلية في المرحلة الراهنة أن إسرائيل لا تحتاج إلى إعلان نيتها توسيع المواجهة، ما دامت قادرة على توسيعها تدريجياً، غارة بعد أخرى، ومنطقة بعد أخرى.