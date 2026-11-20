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تتزامن الذكرى الـ83 للاستقلال، هذه السنة مع مجموعة استحقاقات إقليمية ولبنانية داهمة من بينها الشروع في مشاورات دولية كثيفة، لاسيما بين وفرنسا والدول الأعضاء في مجلس الأمن لبتّ مصير مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في جنوب في نهاية السنة الحالية.وبدا واضحاً أن اقتراب هذا الاستحقاق من الحسم أثار استنفاراً ديبلوماسياً أممياً بدت معالمه واضحة في جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، لبحث تطورات الأوضاع في لبنان ومدى تنفيذ القرار 1701، واستمع خلالها إلى إحاطتين من وكيل للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، والقائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، حول التقرير الدوري للأمين العام بشأن تنفيذ القرار، للمدة الممتدة من 21 حزيران إلى 20 تشرين الأول 2026.ويكتسب التقرير أهمية خاصة باعتباره الأول الذي يُعدّه أرنو منذ توليه مهامه، وقد صادق عليه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس. واللافت فيه أنه يستخدم صراحة توصيفات «الاحتلال الإسرائيلي» و«الأراضي المحتلة»، في إشارة واضحة إلى استمرار احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية. ويشكل هذا التوصيف إحدى أبرز النقاط السياسية في التقرير، نظراً إلى وضوحه وتكراره في أكثر من موضع.وكرر غوتيريس دعوته جميع الأطراف إلى دعم جهود الديبلوماسية والحوار لتمهيد السبل إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي يظل أساسياً. وحثّ حكومة إسرائيل على سحب قواتها من جميع المناطق الواقعة شمال الخط الازرق ووقف انتهاكاتها الجوية والبرية لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية. كما دعا حكومة لبنان إلى مواصلة بسط سلطتها على جميع أراضيها وضمان عدم وجود أي أسلحة أو سلطة في لبنان سوى أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها.ودعا لبنان وإسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب القرار 1701. كما دعا الطرفين إلى الاستفادة من الحوار الجاري بينهما لمعالجة المسائل العالقة من أجل الوصول إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، مؤكداً أن على استعداد لدعم هذه الجهود. وحثّ " " على الانخراط في الجهود الرامية إلى دعم قيام دولة لبنانية ذات سيادة تحتكر الأسلحة وتحظى بالسلطة الحصرية على أراضيها.داخليا، وفي انتظار الكلمة التي سيوجهها غداً الى اللبنانيين في ذكرى الاستقلال، رأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً أمنياً دعا خلاله المجتمعين إلى وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد، تتضمن تطبيق خطة استثنائية لمواجهة أزمة السير في الأعياد واعتماد تدابير استثنائية على طريق المطار، بما يعطي الثقة والطمأنينة للمواطنين والزوار. وأكد "أن الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، وأن لا غطاء لأي مخالف أو مخلّ بالأمن".كما دعا إلى "التنبّه إلى انعكاسات التطورات الإقليمية على الوضع الداخلي، واتخاذ ما يلزم من احتياطات لمنع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة أو زعزعة الاستقرار، والتشديد على أن حماية السلم الأهلي تبقى أولوية وطنية مطلقة، وأن الأجهزة الأمنية مطالبة بالبقاء في أعلى درجات اليقظة والجهوزية".وقال: "أريد أن يشعر اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم، بأن دولتهم حاضرة إلى جانبهم، في كل المناطق ولا سيما في الجنوب، وأن مؤسساتهم الأمنية والعسكرية تقوم بواجبها كاملاً لحمايتهم. ومسؤوليتنا أن نوفّر الأمن لكل اللبنانيين، وأن نحافظ على الاستقرار، ونمنع أي جهة من العبث بأمن البلاد أو تعريض سلامة المواطنين للخطر".