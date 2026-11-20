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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأنه بعدما اخترق المنخفض الآيسلندي القارة الأوروبية، ولا سيّما الدول الإسكندنافية ووسط القارة، اتجهت المنخفضات الأطلسية نحو أوروبا الوسطى وشمالها، وصولاً إلى شمال غرب ، حيث تراجعت قيم الضغط الجوي في بعض مراكزها إلى حدود 980 hPa، في مؤشر إلى نشاط ملحوظ للمنظومة المنخفضة فوق تلك المناطق.وأضاف :" في المقابل، نشط المرتفع شبه المداري فوق ولبنان، مسجّلاً ضغطاً جوياً يقارب 1024 hPa، فيما تمدّد المرتفع الآزوري نحو شمال أفريقيا بقيم ضغط وصلت إلى 1026 hPa. هذا التوزيع للضغط الجوي ساهم في إبعاد مسارات المنخفضات عن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وحجب الأمطار عن والمنطقة لنحو أسبوعين."ولفت إلى أن هذا المشهد مرشّح للاستمرار خلال الأسبوع المقبل، في ظل بقاء المرتفعات الجوية مسيطرة على منطقتنا، ما يعني استمرار الاستقرار النسبي وغياب الاجواء الماطرة المهمة، بانتظار تبدّل مرتقب في خريطة الضغوط الجوية مع اقتراب نهاية الشهر.وأضاف خنيصر إلى ان المعطيات الجوية تُشير إلى احتمال انتقال محور المرتفع الآزوري نحو غرب أوروبا، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام تغيّر مسارات المنخفضات الأطلسية، بالتزامن مع تمدّد التيارات الهوائية الباردة والقطبية باتجاه تركيا، ما يعزّز فرص انتقال الفعاليات الجوية نحو الحوض الشرقي للمتوسط، لتعود الأمطار والبرودة إلى لبنان مع نهاية الشهر، وفقاً لتطورات النماذج الجوية المقبلة.وتابع خنيصر: "بعد أن أغدق علينا تشرين خيرات السماء خلال أسبوعه الأول، غابت الأمطار عن لبنان منذ التاسع منه، لتدخل المنطقة في فترة استقرار طويلة امتدت حتى الأيام الأخيرة من الشهر، لكن المشهد الجوي ليس ثابتاً، فالمنظومات الضغطية في حركة دائمة، وما يبدو اليوم حاجزاً أمام المنخفضات، قد يتحوّل غداً إلى بوابةِ عبورٍ لها.أما كانون الأول، فقد يحمل معه، بحسب خنيصر، بداية مرحلة جوية مختلفة، مع تحسّن فرص وصول المنخفضات الباردة، وعودة الأمطار إلى لبنان، واحتمال تجدّد الهطولات الثلجية على المرتفعات ، مع انخفاض درجات الحرارة بخاصة حين يبدأ منخفض البحر بتوسيع رقعته نحو فلسطين ولبنان والأردن.