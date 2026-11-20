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تجري بعيداً عن الأضواء الإعلامية سلسلة اتصالات سياسية بهدف إيجاد مخرج لقضية عناصر " " الخمسة الموقوفين لدى العسكري، وتجنب تداعياتها على الواقع الداخلي اللبناني، خصوصاً أن الحزب لا يبدو راغباً في تمرير هذه القضية بسلاسة أو التعامل معها باعتبارها مسألة عابرة.وتأتي هذه الاتصالات في ظل خشية من أن يذهب "الحزب" نحو تصعيد سياسي كبير خلال الأيام المقبلة، في حال لم يتم التوصل إلى معالجة مقبولة بالنسبة إليه.ويبدو أن المعنيين بهذه الاتصالات يدركون حجم الحساسية التي تحيط بالقضية، وانعكاساتها المحتملة على العلاقة بين "الحزب" والسلطة السياسية، ما يدفعهم إلى تكثيف جهودهم منعاً لتحولها إلى عنوان اشتباك سياسي جديد يصعب احتواؤه لاحقاً.