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ارتفع متوسط الفائدة على الودائع بالليرة إلى 6.12% في أيلول، فيما بلغ التضخم السنوي في الشهر نفسه 17.53%، ما يعني، بحسب ما قال مصدر اقتصادي لـ" "، إنّ المودع بالليرة يخسر فعلياً نحو 9.7% من القدرة الشرائية لأمواله خلال عام، غير أنّ المفارقة تظهر في الودائع بالدولار، إذ، بحسب المصدر، لا يتجاوز متوسط الفائدة عليها نحو 0.15%، ومع ثبات سعر الصرف منذ أكثر من ثلاث سنوات، يرتفع غلاء الأسعار بالدولار بالنسبة نفسها، ما يجعل المودع بالدولار يخسر نحو 14.8% من قدرته الشرائية خلال عام.ويعني ذلك أنّ الإيداع بالليرة بات أقل خسارة من الإيداع بالدولار بنحو خمس نقاط، وهو أوسع فارق منذ استقرار سعر الصرف، بعدما كان متوسط الفائدة على الليرة لا يتجاوز 1.93% في نيسان 2025، غير أنّ هذا التحول لم يغيّر سلوك المودعين جذرياً، فالودائع بالليرة لا تزال تمثل نحو 1.4% فقط من ودائع المقيمين، في مقابل نحو 64 مليار دولار بالعملات الأجنبية، لأنّ الثقة بالليرة مرتبطة بقدرة على تثبيت سعر الصرف، لا بالفائدة وحدها، فيما يبقى الثابت أنّ أي وعاء ادخاري في المصارف اللبنانية لا يحمي اليوم من التضخم، ما يدفع الأسر نحو العقار والذهب والاحتفاظ بالنقد خارج القطاع المصرفي.ويعكس عزوف المودعين عن الليرة، رغم تفوقها النسبي، أعمق من أي حساب للفائدة، فاللبنانيون الذين فَقدت مُدخراتهم بالعملة الوطنية أكثر من 98 في المئة من قيمتها منذ 2019، يدركون أنّ استقرار الليرة مرهون بتثبيت سعر الصرف، وبالظروف السياسية والأمنية، وأنّ أي اهتزاز في هذا الاستقرار كفيل بمحو الفارق في الفائدة خلال أيام، كما أنّ تجربة احتجاز الودائع جعلت المصرف نفسه موضع شك، أياً كانت العملة.