Homem agride mulher e acaba sendo MORTO pelo cachorro dela no GTA 6. https://t.co/W54arZZT3N — POPTime (@poptime) November 19, 2026 Advertisement

This might be one of the best features in the whole game 😭 https://t.co/1TIbzZxte6 — GTA 6 (@GTA_VI_6_) November 20, 2026

GTA 4 vs GTA 6 crash physics, tested with the same car. 18 years of progress in one clip 👀 https://t.co/SIS3zk7SI9 — GTA 6 (@GTA_VI_6_) November 19, 2026

فبعد 13 عاماً على إطلاق الجزء الخامس، اطلقت شركة «Rockstar Games» اللعبة الجديدة ، وسط حالة ترقب استثنائية جعلت محللين يصفونها بأنها واحدة من أكبر عمليات الإطلاق في تاريخ صناعة الترفيه. ولا تقتصر أهمية هذا الحدث على عدد النسخ التي ستباع، بل على قدرته على تحريك إنفاق المستهلكين وإعادة توجيه اهتمامهم نحو منتج واحد، في وقت تتنافس فيه شركات الترفيه على جذب الجمهور.تشير تقديرات محللي صناعة الألعاب إلى أن «GTA 6» قد تحقق أكثر من 3 مليارات دولار من الإنفاق على اللعبة خلال فترة قصيرة من إطلاقها، فيما تتراوح توقعات المبيعات في عامها الأول بين 35 و45 مليون نسخة، وفق تقديرات نقلها موقع «GamesBeat».وتعكس الطلبات الرقمية المسبقة حجم الترقب، إذ قدرت شركة «Sensor Tower» المبيعات الرقمية المسبقة بنحو 14.94 مليون نسخة، بإيرادات تقارب 1.45 مليار دولار، من دون احتساب المبيعات المادية.أما «Take-Two Interactive»، فقد رفعت توقعاتها للحجوزات المالية للسنة المالية 2027 إلى ما بين 8 و8.2 مليارات دولار، في ظل اقتراب موعد إطلاق اللعبة، ما يعكس الرهان الكبير على نجاحها التجاري.وللمقارنة، حقق الجزء الخامس من السلسلة نحو 800 مليون دولار خلال يومه الأول، ووصلت إيراداته إلى مليار دولار خلال ثلاثة أيام من إطلاقه عام 2013، وفق بيانات أوردتها شركة «PwC». وهو رقم يعزز التوقعات بأن يتجاوز الجزء الجديد الأرقام القياسية السابقة.لن تتوقف المكاسب عند الشركة المنتجة، إذ تتوقع مؤسسة «Newzoo» المتخصصة في أبحاث سوق الألعاب أن يسهم إطلاق «GTA 6» في رفع الإنفاق العالمي على ألعاب الأجهزة المنزلية بنسبة 17.5% خلال عام 2026.وتكتسب هذه التوقعات أهمية إضافية لأن اللعبة ستكون متاحة عند إطلاقها على أجهزة «PlayStation 5» و«Xbox Series X|S»، ما قد يدفع شريحة من اللاعبين إلى شراء أجهزة جديدة أو ترقية معداتهم استعداداً لتجربتها.وبالتالي، يمكن أن تستفيد شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية، ومتاجر الألعاب، ومنصات البيع الرقمي، إلى جانب شركات الملحقات التقنية، من موجة الطلب التي قد ترافق الإطلاق.ومن أكثر الجوانب إثارة للاهتمام، الحديث عن تأثير «GTA 6» على سوق العمل والإنتاجية. فقد أظهرت استطلاعات أن نسبة كبيرة من اللاعبين العاملين يخططون لطلب إجازات مدفوعة أو العمل من المنزل لمتابعة إطلاق اللعبة، فيما يتوقع أن يلجأ بعضهم إلى التغيب عن العمل.وبحسب تقرير لشبكة «CNBC»، فإن قرابة واحد من كل خمسة موظفين يخططون للحصول على إجازة في فترة إطلاق اللعبة، فيما أشار تحليل لشركة «PwC» إلى ارتفاع طلبات الإجازات المرتبطة بموعد الإصدار.وذهب بعض التقديرات إلى الحديث عن خسائر محتملة بمليار دولار في الإنتاجية الأميركية، إلا أن صحيفة «The Guardian» لفتت إلى أن هذا الرقم لا يستند إلى دراسة اقتصادية شاملة أو قياس فعلي للخسائر، بل إلى تقديرات افتراضية جرى تداولها على نطاق واسع.وبذلك، قد تشهد بعض الشركات ارتفاعاً في طلبات الإجازات وتراجعاً مؤقتاً في الحضور، لكن الحديث عن شلل الاقتصاد أو خسائر عالمية ضخمة يبقى مبالغاً فيه حتى الآن.الأثر الاقتصادي المتوقع لا يقتصر على قطاع الألعاب، إذ ترى «PwC» أن عالم «GTA 6» قد يفتح فرصاً تجارية أمام قطاعات متعددة.فالشركات العاملة في خدمات توصيل الطعام قد تستفيد من اللاعبين الذين يفضلون البقاء في منازلهم خلال الأيام الأولى من الإطلاق، فيما قد تستفيد السياحة في مدينة ميامي الأميركية من الاهتمام المتزايد بـ«Vice City»، المدينة الخيالية المستوحاة من أجواء ميامي والتي تشكل خلفية أساسية لأحداث اللعبة.كما يمكن أن تستفيد صناعة الموسيقى ومنصات البث الرقمي من الأغاني التي ستظهر ضمن محطات الراديو داخل اللعبة، فضلاً عن الانتشار الواسع للمقاطع المصورة والتسجيلات التي سينشرها اللاعبون عبر منصات التواصل الاجتماعي.في المقابل، قد تواجه منصات البث السينمائي والمسلسلات منافسة على وقت المشاهدين، خصوصاً أن موعد الإطلاق يأتي قبل عطلة عيد الشكر في ، وهي فترة مهمة بالنسبة إلى قطاع الترفيه.تكمن خصوصية هذه اللعبة في أن نجاحها لا يُقاس فقط بمبيعات الأيام الأولى، بل بقدرتها على إبقاء اللاعبين داخل عالمها لسنوات، كما حدث مع الجزء الخامس الذي واصل تحقيق الإيرادات عبر منصة «GTA Online» والتحديثات والمشتريات داخل اللعبة.ووفق تحليل نشرته وكالة «Axios»، فإن السلسلة حققت أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات منذ إطلاق «GTA 5»، فيما بات نموذج الألعاب القائم على استمرار تفاعل المستخدمين والإنفاق المتكرر أحد أبرز مصادر الإيرادات في قطاع الألعاب.وهذا يعني أن الرهان التجاري على الجزء السادس لا ينتهي عند بيع ملايين النسخ، بل يمتد إلى بناء منظومة رقمية قادرة على توليد إيرادات مستمرة بعد الإطلاق.في المحصلة، تبدو «GTA 6» اختباراً جديداً لقدرة صناعة الألعاب على منافسة قطاعات الترفيه التقليدية، وربما تجاوزها من حيث حجم التأثير التجاري والثقافي. وبين مليارات الدولارات المتوقعة، والإنفاق على الأجهزة الإلكترونية، والاهتمام الإعلامي والسياحي، قد تثبت اللعبة أن صناعة الترفيه الرقمي باتت قادرة على تحريك أسواق كاملة، وأن لعبة واحدة يمكن أن تتحول إلى حدث اقتصادي يتجاوز حدود الشاشة.