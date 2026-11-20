

Advertisement وشهدت الفعالية حضور سفير مملكة هولندا فرانك مولن، والسفير الأميركي ميشال عيسى، ووزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، والعميد زياد هيكل ممثّلًا رئاسة الجمهورية، إلى جانب ممثّلين عن ، ورئيس مجلس إدارة BERYTECH مارون شماس، وعدد من المستثمرين وروّاد الأعمال.



وفي كلمته، شدّد شماس على أهمية بناء جسر فعّال يربط بين روّاد الأعمال والمستثمرين في لبنان والمنطقة، ويتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة منتقاة من المشاريع الريادية الجاهزة للاستثمار. وأشار إلى أنّ لبنان لم يفتقر يومًا إلى المواهب والأفكار والطموح، بل إلى رأس المال والفرص والثقة الجماعية، معتبرًا أنّ تطوير منظومة ريادة الأعمال يتطلّب تضافر جهود مختلف الجهات، بحيث تتولّى الجامعات احتضان الأفكار، وتعمل مؤسسات دعم الأعمال، على تطويرها، فيما يوفّر القطاع العام البيئة الملائمة، ويساهم القطاع الخاص بالاستثمار والخبرة والوصول إلى العملاء والأسواق الجديدة.



ولفت إلى أنّ هذه المقاربة تكتسب أهمية خاصة في ظلّ الظروف غير المستقرة، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، ومحدودية الموارد، والتحديات التي تواجه روّاد الأعمال في الوصول إلى التمويل. كما أعلن مارون شماس إطلاق مسابقة وطنية ضمن "جائزة مارون شماس للتميّز"، حظيت برعاية ودعم رئاسة الجمهورية، إلى جانب دعم الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، وتهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في معالجة التحديات الفعلية التي تواجه المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان. وتبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة مليونًا ونصف مليون دولار أميركي، موزّعة بين جوائز المسابقة والاستثمارات المخصّصة لدعم الحلول والمشاريع الواعدة. وتتيح هذه المبادرة للشركات الناشئة ورواد الأعمال اللبنانيين في القطاع التكنولوجي فرصة تطوير حلول مبتكرة ذات أثر ملموس على الأمن الوطني، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للابتكار والاستثمار والنمو، في لبنان وخارجه.



وفي سياق متصل، أعلن شماس إطلاق مبادرة ثانية تتمثّل في إنشاء منصّة تربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين، بما يسهّل وصول المشاريع الريادية إلى فرص التمويل والاستثمار، ويعزّز التواصل بين أصحاب الأفكار والمستثمرين. وتعمل المبادرة على بناء روابط مع مركز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في سان فرانسيسكو، بهدف الاستفادة من الخبرات والشبكات المتخصّصة، وفتح أوسع أمام الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق والفرص العالمية.



، إعتبر وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أنّ المبادرة، التي أطلقتها "جائزة مارون شماس للتميّز" تشكّل خطوة نوعية نحو تطوير قطاع صناعي جديد في لبنان، يقوم على الاستثمار في الابتكار في مجالات التكنولوجيا الأمنية والدفاعية. وأوضح أنّ هذا التوجّه من شأنه تعزيز القدرات التنافسية والإنتاجية والخدماتية للبنان، على أن تبدأ نتائجه بالظهور خلال الأشهر المقبلة بما يعود بالفائدة على والأجهزة الأمنيّة. نظّمت BERYTECH ، بالتعاون مع مملكة هولندا،، فعالية Pitch. Connect. Invest. على واجهة البحرية، بمشاركة حشد من روّاد الأعمال والمستثمرين والفاعلين في منظومة ريادة الأعمال، بهدف تسليط الضوء على الشركات الناشئة الواعدة، واستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف مكوّنات هذا القطاع. وشكّلت الفعالية محطة إفتتاحية لأسبوع ريادة الأعمال العالمي 2026 في .وشهدت الفعالية حضور سفير مملكة هولندا فرانك مولن، والسفير الأميركي ميشال عيسى، ووزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، والعميد زياد هيكل ممثّلًا رئاسة الجمهورية، إلى جانب ممثّلين عن ، ورئيس مجلس إدارة BERYTECH مارون شماس، وعدد من المستثمرين وروّاد الأعمال.وفي كلمته، شدّد شماس على أهمية بناء جسر فعّال يربط بين روّاد الأعمال والمستثمرين في لبنان والمنطقة، ويتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة منتقاة من المشاريع الريادية الجاهزة للاستثمار. وأشار إلى أنّ لبنان لم يفتقر يومًا إلى المواهب والأفكار والطموح، بل إلى رأس المال والفرص والثقة الجماعية، معتبرًا أنّ تطوير منظومة ريادة الأعمال يتطلّب تضافر جهود مختلف الجهات، بحيث تتولّى الجامعات احتضان الأفكار، وتعمل مؤسسات دعم الأعمال، على تطويرها، فيما يوفّر القطاع العام البيئة الملائمة، ويساهم القطاع الخاص بالاستثمار والخبرة والوصول إلى العملاء والأسواق الجديدة.ولفت إلى أنّ هذه المقاربة تكتسب أهمية خاصة في ظلّ الظروف غير المستقرة، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، ومحدودية الموارد، والتحديات التي تواجه روّاد الأعمال في الوصول إلى التمويل. كما أعلن مارون شماس إطلاق مسابقة وطنية ضمن "جائزة مارون شماس للتميّز"، حظيت برعاية ودعم رئاسة الجمهورية، إلى جانب دعم الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، وتهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في معالجة التحديات الفعلية التي تواجه المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان. وتبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة مليونًا ونصف مليون دولار أميركي، موزّعة بين جوائز المسابقة والاستثمارات المخصّصة لدعم الحلول والمشاريع الواعدة. وتتيح هذه المبادرة للشركات الناشئة ورواد الأعمال اللبنانيين في القطاع التكنولوجي فرصة تطوير حلول مبتكرة ذات أثر ملموس على الأمن الوطني، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للابتكار والاستثمار والنمو، في لبنان وخارجه.وفي سياق متصل، أعلن شماس إطلاق مبادرة ثانية تتمثّل في إنشاء منصّة تربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين، بما يسهّل وصول المشاريع الريادية إلى فرص التمويل والاستثمار، ويعزّز التواصل بين أصحاب الأفكار والمستثمرين. وتعمل المبادرة على بناء روابط مع مركز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في سان فرانسيسكو، بهدف الاستفادة من الخبرات والشبكات المتخصّصة، وفتح أوسع أمام الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق والفرص العالمية.، إعتبر وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أنّ المبادرة، التي أطلقتها "جائزة مارون شماس للتميّز" تشكّل خطوة نوعية نحو تطوير قطاع صناعي جديد في لبنان، يقوم على الاستثمار في الابتكار في مجالات التكنولوجيا الأمنية والدفاعية. وأوضح أنّ هذا التوجّه من شأنه تعزيز القدرات التنافسية والإنتاجية والخدماتية للبنان، على أن تبدأ نتائجه بالظهور خلال الأشهر المقبلة بما يعود بالفائدة على والأجهزة الأمنيّة.

وأشار شحادة إلى أنّ لبنان شهد نموًا في الاستثمار في قطاعات ابتكارية، من بينها التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة حاضنة للابتكار وإزالة العوائق أمام تطوّره. وفي هذا الإطار، شدّد على أهمية تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتشمل استخداماته في المجالات الأمنية والدفاعية، والعمل بالتوازي على إعداد صندوق للصناديق (Fund of Funds) لرأس المال المخاطر، بما يتيح توفير مسارات تمويل للشركات الناشئة وروّاد الأعمال، ويساعدهم على النمو في القطاعات التكنولوجية والواعدة. وأكد أنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلّب مواكبة الإصلاحات الضرورية، ولا سيّما ترسيخ سيادة القانون، والإصلاح المالي.



بدوره، أكّد سفير مملكة هولندا فرانك مولن أنّ دعم ريادة الأعمال في لبنان يشكّل استثمارًا في مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أنّ لبنان يمتلك قاعدة راسخة من الطاقات الريادية. ولفت إلى أنّ نجاح روّاد الأعمال لا يتحقّق بجهود فردية فحسب، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين القدرة التمويلية للمستثمرين، وخبرات القطاع الخاص، ومعرفة الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير، وتجربة مؤسسات دعم الأعمال، إلى جانب الدور الذي يؤديه القطاع العام في توفير البيئة الحاضنة.



وشدّد مولن على أنّ تعزيز هذه المنظومة يترك أثرًا مستدامًا يتجاوز نجاح الشركات الفردية، ويساهم في بناء اقتصاد أكثر متانة وقدرة على مواجهة التحديات. كما أكّد أنّ ازدهار ريادة الأعمال يحتاج إلى بيئة واضحة وشفافة وداعمة، وإلى قيادة حكومية ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات، تقوم على الحوار والإرادة والجرأة السياسية، بما يعيد الثقة ويشجّع الاستثمار ويفتح آفاقًا جديدة أمام الجيل المقبل.

وتطرّق نيكولا إلى الفرص المتزايدة التي يتيحها التطوّر التكنولوجي، ولا سيّما في مجال الذكاء الاصطناعي، مستعرضًا أهمية مواكبة هذا التطوّر والاستفادة من إمكاناته في تطوير الأعمال وتعزيز الابتكار.



واختُتمت الفعالية بعروض قدّمت خلالها إحدى عشرة شركة ناشئة مشاريعها أمام مجموعة من المستثمرين، في خطوة هدفت إلى فتح قنوات تواصل مباشرة، واستكشاف فرص التمويل والشراكات، وتعزيز حضور الشركات اللبنانية الواعدة في منظومة الاستثمار.