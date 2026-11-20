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اختُتمت القمة الثلاثية في شينزن الصينية بلقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ، وصدر عنها إعلان مشترك شدّد على الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.وتضمّن الإعلان التزاماً بالعمل على إصلاح ، وتعزيز إمدادات المنتجات النفطية، واحترام سيادة الدول وحصانات مسؤوليها، وإطلاق حوار للحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.يتقدّم ملف مرحلة ما بعد "اليونيفيل" إلى واجهة الاهتمام اللبناني، مع تداول طرح لتشكيل قوة دولية جديدة تضم ما بين ألف وألفي إلى ثلاثة آلاف عنصر، بمشاركة عسكرية ومدنية، وتكون مهمتها تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.وبحسب معلومات صحافية فإن قد تشارك في تحديد الدول المساهمة في هذه القوة. في المقابل، لا يزال لبنان يتمسّك بضرورة أن تكون أي صيغة بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن.شهد الجنوب اللبناني تصعيداً ميدانياً جديداً، مع غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وعمليات تفجير وتدمير للمنازل في عدد من البلدات.وشملت الاعتداءات مناطق كفرشوبا، وزوطر الشرقية، وميفدون، والقنطرة، والطّلوسة، إلى جانب غارات على مناطق في البقاع الشرقي وجبال السلسلة الشرقية.كما سُجّلت تحركات عسكرية إسرائيلية وتوغلات محدودة في عدد من المناطق الحدودية، وسط استمرار المخاوف من اتساع رقعة التصعيد.فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة أشخاص وثلاثة كيانات في لبنان وتركيا، في إطار ما وصفته بملاحقة شبكات تمويل "حزب الله" وإيران.وشملت العقوبات جمعية «وتعاونوا» ومؤسسها عفيف عبد الرضا شومان، ورجل الأعمال والصراف حسن خشن وشقيقه إبراهيم، إضافة إلى شركات مرتبطة بهما.وتقول واشنطن إن هذه الجهات متورطة في تحويل أموال لمصلحة شبكات مرتبطة بالحزب والحرس الثوري الإيراني، وهي اتهامات أميركية لم يصدر بشأنها رد من الأشخاص والجهات المستهدفة في التقارير المنشورة.ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على خمسة أشخاص أوقفوا في شمال لبنان، بتهم تتعلق بتشكيل مجموعة مسلحة وحيازة أسلحة وذخائر ونقلها بصورة غير مرخّصة.وتستند الملاحقات إلى مواد من قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر، على أن يُحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان.عاد ملف متفجرات ضهر البيدر إلى الواجهة، مع معلومات صحافية عن تسوية بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تقضي بعدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي، مقابل موافقة حزب الله على أن تتولّى المحكمة العسكرية النظر فيه، بإشراف القاضي كلود غانم.ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا، بمشاركة وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وطلب وضع خطة أمنية شاملة لمواكبة فترة الأعياد.وشدّد على تكثيف الدوريات والإجراءات الوقائية، ولا سيما في محيط دور العبادة والأسواق والمرافق السياحية والعامة، وعلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ومكافحة السرقات وإطلاق النار العشوائي وحيازة الأسلحة غير الشرعية.ومن المقرر أن يدعو وزير الداخلية أحمد الحجار إلى اجتماع لمجلس الأمن المركزي لمتابعة تنفيذ الإجراءات.أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن عيد الاستقلال يبقى غير مكتمل ما دامت هناك أراضٍ لبنانية تحت الاحتلال ، في موقف يعيد التأكيد على أولوية استعادة السيادة وبسط سلطة كامل الأراضي .دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى استدعاء المسؤولين الأمنيين والعسكريين في "حزب الله"، على خلفية قضية الأشخاص الخمسة الموقوفين في شمال لبنان، معتبراً أن التحقيق يجب أن يتناول الجهات التي تقف وراء تشكيل المجموعة المسلحة.طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بالسماح مجدداً لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرّضت للقصف الأميركي والإسرائيلي في حزيران 2025.وتقول الدول الغربية إن استمرار منع التفتيش يثير مخاوف بشأن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، فيما تعتبر طهران أن السماح بالتفتيش في المواقع المستهدفة قد يعرّض أمنها للخطر.أفادت تقارير بأن الحكومة العراقية توصلت إلى تفاهم مع كتائب حزب الله يسمح للقوات الأمنية، بما فيها وحدات من الحشد الشعبي، بإنشاء مقر قيادة في منطقة جرف الصخر، التي تُعد معقلاً أساسياً للفصيل.ويأتي ذلك في إطار مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم الانتشار الأمني في المنطقة.تواصلت التطورات الأمنية في اليمن، مع إعلان الحوثيين تنفيذ هجمات صاروخية باتجاه الرياض وأهداف سعودية أخرى، فيما تحدثت تقارير عن اعتراض صواريخ وسقوط حطام في العاصمة السعودية.كما أوردت التقارير معلومات عن غارات في مناطق يمنية، مع الإشارة إلى أن بعض المعطيات الميدانية لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.يوم لبناني حافل بالتطورات، تقاطعت فيه ثلاثة مسارات أساسية: الضغوط الأميركية المتزايدة على حزب الله، والبحث الدولي عن صيغة أمنية بديلة لليونيفيل، واستمرار الاعتداءات على الجنوب والبقاع.أما دولياً، فإن إعلان القادة الأميركي والروسي والصيني المشترك يفتح باب التساؤلات حول طبيعة التفاهمات الجديدة بين القوى الكبرى، ومدى انعكاسها على أزمات .ويبقى السؤال اللبناني الأهم: هل تستطيع الدولة تحويل المتغيرات الدولية إلى فرصة لاستعادة سيادتها، أم أن لبنان سيبقى ساحة تتأثر بتفاهمات الآخرين أكثر مما يشارك في صناعتها؟