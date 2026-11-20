وللمناسبة القى مكاوي كلمة قال فيها:"نلتقي اليوم في أرجاء محافظة جبل لبنان، لنرفع معاً علم ، في ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً. إن رفع العلم اللبناني في هذه المناسبة الوطنية ليس مجرد تقليد بروتوكولي، بل هو تجديد للعهد، وتأكيد للتمسك بسيادة الوطن، ووحدته، وكرامة أبنائه. إن العلم اللبناني الذي يرتفع اليوم خفاقاً في سماء محافظتنا، وتلبيةً للدعوة الوطنية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية برفع العلم فوق كل بيت ومؤسسة ومدرسة، لأنه رمز وحدتنا الوطنية التي تعلو فوق كل الانقسامات، وعنوان لهويتنا الجامعة، وتجسيد لإرادة اللبنانيين في البقاء والصمود رغم كل التحديات".تابع: " إن أسمى معاني الاستقلال تتجلى اليوم في روح التضامن والتكافل التي لمسناها بين أبناء محافظتنا، فقد أثبت أهلنا أنهم عائلة واحدة في السراء والضراء، وأن تلاحم المجتمع المحلي وتعاون مؤسساته هو خط الدفاع الأول لحماية استقرارنا الاجتماعي وصون كرامة الإنسان في منطقتنا. إن الاستقلال الحقيقي لا يُصان بالشعارات وحدها، بل يُبنى بالعمل الدؤوب، وبترسيخ هيبة الدولة ومؤسساتها، وبالتعاون الصادق بين الإدارة والسلطات المحلية والمواطنين. ومن موقعنا في هذه المحافظة، نؤكد التزامنا الكامل بخدمة أهلنا، والعمل يداً بيد مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات والهيئات الأهلية، لترجمة مفهوم الدولة الحاضرة في حياة المواطن اليومية".ختم:"نعمل معاً، يداً بيد، لتطبيق القانون بعدالة، وتأمين السلامة العامة، وتسهيل شؤون الناس، لأن خدمة المواطن وصون حقوقه هما الهدف الأسمى الذي يجمعنا، وهما المعيار الحقيقي لنجاح مؤسسات الدولة. تحية إلى شبابنا وأجيالنا الصاعدة، فهم أمل الغد، وعليهم نعوّل في حمل شعلة الوطن وبناء مستقبله المشرق. فلنرفع علمنا عالياً في سمائنا، ولنبقِ الأرزة خضراء في قلوبنا وضمائرنا".