"بعدك على بالي يا قمر الحلوين، يا زهرة تشرين، يا دهب "... أنتِ الزهرة يا فيروز، وأنتِ العبق والوردة والبال، وأنتِ التي تسكنين فينا في كلّ حال، وفي كلّ الأحوال. أنتِ الحنين حين تضيق بنا الذاكرة، والحبّ حين تعجز القلوب عن البوح، والصوت الذي يأخذنا إلى حيث لا تصل الكلمات، ولا تنتهي الأحلام.

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حقّاً، ثمّة أصوات نسمعها، وأصوات نحبّها، وأصوات ترافقنا في رحلة العمر، لكنّ فيروز وحدها صوت يسكننا قبل أن نعرف معنى السكن، ويأخذنا إلى أمكنة لم نزرها، وإلى ذكريات لم نعشها، وإلى حنين لا نعرف كيف وُلد فينا.

فيروزُ هي التي إذا غنّت أصغت الروح قبل الأذن، وإذا صمتت بقي صداها يعانق ما تبقّى فينا من حبّ وأمل. كأنّ الله أودع في حنجرتها شيئاً من أسرار السماء، فصار صوتها صلاةً للعاشقين، وملاذاً للمتعبين، ووطناً للذين أضاعتهم الأوطان.

فيروز التي لا تشبه أحداً، ولا يشبهها أحد، هي التي نرحل إليها كلّما ضاقت بنا الحياة، ونترك على عتبة صوتها أحزاننا وأحلامنا وحنيننا. على أوتار أغنياتها نشأنا، وعلى مهد كلماتها شدونا،فما عرف القلب لحنًا أصدق من همسها، ولا وطنًا أدفأ من صوتها"، ومن دفء صوتها تعلّمنا أنّ الحبّ لا يموت، وأنّ الأوطان، مهما أتعبتها الحروب، تبقى حيّة ما دام فيها من يغنّي لها بهذا القدر من العشق.

لكنّ المرأة التي علّمتنا كيف نحبّ، وكيف نشتاق، وكيف ننتظر عودة الغائبين، تقف اليوم أمام غياب لا تعيده الأغنيات. ففي عيدها هذا العام( 21 تشرين الثاني) ، لا تأتي الكلمات محمّلة بالفرح وحده، بل تمشي على أطراف الحزن نحو قلب أمّ ودّعت من أحبّت، واحداً تلو الآخر. ويا لقسوة المفارقة، أن تكون فيروز التي واسَت بأغنياتها ملايين القلوب، هي اليوم من تحتاج إلى من يواسي قلبها، وأن تكون التي جعلت من الحنين فناً خالداً، قد أصبحت تعيش أقسى أشكاله.

السنة التي مضت لم تكن عادية في عمرها ، بعدما أخذت منها زياد في عزّ الصيف، ثم عادت في برد كانون الثاني فأخذت هلي، الابن الذي حملته بين ذراعيها عقوداً، وسهرت على وجعه بعيداً عن الأضواء والتصفيق، وجعلت من رعايته صلاة يومية لا يعرف أسرارها إلا قلب أمّ. ومن يعرف فيروز يعرف أنّ الحزن ليس غريباً عن بيتها، فقد ودّعت قبل عقود، ثم ودّعت ابنتها ليال وهي في عمر الورد، وحملت خساراتها بصمت يشبه صمتها الدائم أمام الكاميرات.

ولعلّ المفارقة الأكثر إيلاماً أنّ المرأة التي ملأت بيوت اللبنانيين بالحياة، بات بيتها أكثر هدوءاً مما ينبغي. ذلك البيت الذي عرف الموسيقى والأوراق والبروفات وضحكات الأبناء، صار مثقلاً بالذكريات، ولم يبقَ لها من ذلك الزمن سوى ريما، وذاكرة لا تهدأ، وأصوات لا تزال تسكن الجدران وإن غاب أصحابها.

ومع ذلك، فإنّ فيروز أكبر من أن يختصرها الحزن، وأعظم من أن يحدّد الغياب صورتها في وجداننا. هي ليست مجرّد امرأة غنّت فأبدعت، بل حكاية وطن، وذاكرة أجيال، وحبّ أزلي لا يشيخ. كلّما مضى العمر، ازدادت فينا حضوراً، وكلّما ابتعدنا عن طفولتنا، أعادتنا إليها أغنية منها، وكلّما ضاق بنا ، وجدناه واسعاً في صوتها.

على أوتار "سألوني الناس" نسأل عنها كلّ يوم، وفي "حبّوا بعضن" نتعلّم كيف نحبّ، وعلى مهد كلماتها نسير إلى لبنان الذي نحبّه كما أحبّته. من إلى ، ومن إلى كلّ حبّة تراب لبنانية، كانت فيروز تصنع من الأغنية ذاكرة، ومن الكلمة انتماءً، ومن الحنين جسراً نعبر عليه نحو الأمكنة التي نخشى فقدانها.

لم يكن لبنان في أغنياتها مجرّد خريطة أو حدود، بل ضيعة وساحة وشبّاكاً مفتوحاً ، ومدينة تتنفّس رغم الدمار، ووطناً حلمت به أجمل ممّا هو عليه. أيضاً، حين مزّقت شوارع بيروت، وانقسم اللبنانيون خلف خطوط التماس، بقي صوتها حاضراً في صباحاتهم، يتجاوز الحواجز التي عجز الناس عن عبورها.

اختارت البقاء في لبنان، وامتنعت عن الغناء فيه خلال سنوات الاقتتال، فكان صمتها موقفاً، فيما بقي صوتها الذي يصدح من الإذاعات مساحة مشتركة بين اللبنانيين. حتماً، لم تكن فيروز تحتاج إلى خطاب سياسي لتقول ما تريد، فقد كانت أغنية واحدة منها قادرة على استحضار وطن كامل، بكلّ ما فيه من جمال ووجع وتناقضات.

هي التي تجعلنا نسكن في عمق الإحساس، ونذهب بعيداً في الخيال، حيث لا حدود للحنين ولا نهاية للعشق. من خلالها نحيا حبّاً لا تفسده الأيام، ونرى في كلّ أغنية قصّة، وفي كلّ همسة لمسة، وفي كلّ عنوان بسمة، وفي كلّ لحظة تأمّل وطناً وحبيبة وطفولة لا تغيب.

ولعلّ وجع فيروز اليوم يشبه وجع لبنان نفسه، فالبلد الذي أعطته صوتها وعمرها لا يزال مثقلاً بالحروب والأزمات والهجرة، يودّع أبناءه كما ودّعت هي أبناءها، ويبحث مثلها عن لحظة سكينة لا تأتي، وكأنّ فيروز، التي غنّت طويلاً لعودة الغائبين، وجدت نفسها أمام غياب لا تملك له سوى الصبر والذكريات.

في عيدها، لا تحتاج فيروز إلى من يذكّرها بعظمتها، ولا إلى من يخبرها بأنّ صوتها سيبقى حاضراً بعد أجيال وأجيال. فعلاً، هي تستحقّ شيئاً من الحبّ الهادئ الذي منحته لنا طوال عقود، وتستحقّ وطناً يردّ إليها بعض ما أعطته، ولو بقليل من الأمان والسلام.

يا فيروز، يا من أغوانا المجد بكِ، كيف لنا أن نختصر عظمتكِ في كلمات، أو نردّ إليكِ بعضاً من الحبّ الذي زرعتِه في أرواحنا؟ كيف يمكن أن نحتفل بعيدكِ من دون أن نشعر بأنّ شيئاً من أحزانكِ صار حزننا، وأنّ كلّ غياب يطرق بابكِ يترك في قلوبنا فراغاً جديداً؟

في الحادي والعشرين من تشرين الثاني، نقول لكِ كلّ عام وأنتِ بخير، ونعرف أنّ التهنئة تصل هذا العام مثقلة بالغياب. لكننا نعرف أيضاً أنّكِ ستبقين الصوت الذي نعود إليه حين نضيع، والأمّ التي فقدت من أحبّت، لكنها لم تفقد يوماً قدرتها على أن تكون أمّاً لوطن كامل.

ستبقين الأيقونة، وسفيرة النجوم، وصوت الأرض والسماء، وحنين الذين رحلوا والذين بقوا، وأغنية الذين لم يولدوا بعد.

ستبقين أنتِ، لأنكِ أنتِ وحدكِ، ولا أحد سواكِ.. كلّ عام وأنتِ فيروز... وكلّ عام ونحن نحبّكِ أكثر.