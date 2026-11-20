يستأنف الدوري اللبناني منافساته هذا الأسبوع بعد التوقف الدولي، وعلى رأس الترتيب فريق لم يكن في صدارة الترشيحات قبل انطلاق الموسم، هو الصفاء، الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن. وبينما انشغلت الأنظار بصعود وبحامل اللقب وغريمه النجمة، بنى الفريق صدارته بهدوء. لكن اختباره الحقيقي يبدأ غداً السبت، عندما يواجه الأنصار على ملعب .

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ويملك الصفاء 15 نقطة من خمس مباريات، متقدّماً بفارق نقطتين على جويا صاحب المركز الثاني، رغم أن الأخير خاض مباراة إضافية. وسجل الفريق 13 هدفاً واستقبل هدفين فقط، وهو أفضل سجل دفاعي وهجومي في الدوري. وجاءت انتصاراته متنوعة، فقد تغلب على الإخاء الأهلي عاليه 2-1 خارج أرضه، وعلى التضامن صور 2-0 على ملعب صور، قبل أن يحقق انتصارا كبيرا نادي 4-0 في الجولة الأخيرة قبل التوقف، بأهداف أداما دياو وتيديان كامارا ويوجين ومحمد قدوح.

ويُنسب هذا الأداء إلى العمل الذي يقوم به المدرب حسين طحان، الذي بنى منظومة متوازنة تعتمد على عناصر محلية تؤدي أدواراً واضحة، إلى جانب أربعة لاعبين أجانب يمنحون الفريق قوة هجومية لافتة. ولا تبدو الصدارة مجرد نتيجة لتعثر المنافسين، بل ثمرة فريق يعرف كيف يحسم المباريات، سواء بالفوز بفارق كبير أو بالمحافظة على تقدم صعب.

غير أن جدول المباريات يطرح تحفظاً واضحاً، فالصفاء لم يواجه حتى الآن أياً من الأندية الكبرى. كما أن الأنصار والنجمة غابا عن جولات عدة بسبب مشاركتهما في التحدي الآسيوي، ما جعل الترتيب الحالي غير مكتمل. فالأنصار لعب ثلاث مباريات فقط جمع منها سبع نقاط، والنجمة لعب أربع مباريات. وبالتالي، قد يتغير شكل الصدارة عندما تعوض هذه الأندية مبارياتها المؤجلة.

وفي المقابل، تحمل مواجهة الغد فرصة كبيرة للصفاء، إذ لا يبدو الأنصار في أفضل حالاته رغم فوزه الأخير على التضامن صور 4-3. فقد كاد حامل اللقب أن يهدر تقدمه بأربعة أهداف، وظهرت ثغرات دفاعية قد يستغلها فريق يملك هجوماً فعالاً مثل الصفاء. وإذا نجح الصفاء في تحقيق الفوز، فسيوسع الفارق مع ملاحقيه ويؤكد أن صدارته ليست عابرة.

ويبقى السؤال الأهم: هل يملك الصفاء النفس لمنافسة أندية تملك ميزانيات أكبر وتشكيلات أعمق؟ فالدوري اللبناني يمتد على مرحلتين، ويعتمد الحسم النهائي على دور السداسية أو المجموعات الأولى، حيث تتقارب المستويات وتصبح الخبرة عاملاً حاسماً. وستمنح مواجهة الأنصار، ثم المواجهات المقبلة مع النجمة والعهد وجويا، إجابة أوضح عما إذا كان الصفاء مرشحاً حقيقياً للقب، أم أن بدايته المثالية جاءت في جدول مباريات مريح.