اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أن قضية شاحنة ضهر البيدر والموقوفين الخمسة "لا تنفصل عن سياسة السلطة في مواجهة "، زاعماً أن جهات في السلطة والقضاء والأجهزة الأمنية استجابت لإملاءات خارجية أميركية وغربية وعربية.

وخلال احتفال أقامه " " في بلدة أنصارية لمناسبة "يوم الشهيد"، انتقد الحاج حسن الحديث عن هيبة الدولة في قضية الشاحنة، في مقابل استمرار الاعتداءات على وتدمير المنازل وخطف المواطنين، وفق تعبيره.

وقال إن شحنة المتفجرات كانت مخصصة لمواجهة ، معتبراً أن تصويرها على أنها تهديد للدولة يخالف الدستور وميثاق والمصلحة الوطنية، ويضع السلطة في مواجهة شريحة من اللبنانيين.

ووصف توقيف الشبان الخمسة بأنه "تعسفي"، واتهم الجهات المعنية بتوجيه "ادعاءات باطلة" إليهم، مؤكداً أن مزيداً من المعلومات المرتبطة بالملف سيُعلن تباعاً. وشدّد على أن توقيفهم لن يكسر إرادة بيئة "المقاومة"، معتبراً أن الرهان على إضعاف حضورها الشعبي "واهم".

وأكد أن "حزب الله" يريد الاستقرار والحوار في لبنان، محمّلاً الممارسات السياسية والأمنية والقضائية مسؤولية تهديد هذا المسار، وقال: "من لم تستطع إسرائيل ولا كسر إرادته، لن يتمكن أحد من النيل من عزيمته وثباته".

وفي الملف الإقليمي، رأى الحاج حسن أن الولايات المتحدة ترغب في شن حرب على ، لكنها تخشى تداعياتها في ضوء القدرات ومعادلات الردع. ووصف مضيق هرمز بأنه "سلاح استراتيجي" لطهران بسبب تأثيره في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن احتمالي اندلاع الحرب أو تجنبها لا يزالان قائمين.