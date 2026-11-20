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وخلال خطبة الجمعة، انتقد شريفة ما وصفه بـ"قصف الكلام العشوائي" وإطلاق مواقف متناقضة من دون رؤية أو مسؤولية، معتبراً أن ذلك يعكس التخبط ويزيد المشهد إرباكاً.وأكد أن الجيش "سياج الوطن ورمز وحدته"، محذراً من أن التشكيك بدوره أو محاولة إضعاف ثقة المواطنين به يمسّ إحدى ركائز الاستقرار والسلم الأهلي.ولمناسبة عيد ، شدّد شريفة على أن يبقى انتهاكاً للأرض والسيادة مهما تغير الزمن والأساليب، وأن الدفاع عن الأرض حق يكفله والقانون وميثاق .وقال إن "الرهان على الخارج استثمار خاسر"، متسائلاً عن جدوى القواعد العسكرية الأجنبية في تحقيق الأمن، وما إذا كانت قد جعلت المنطقة أكثر ارتباطاً بصراعات القوى الكبرى وتداعياتها.وأضاف أن الأمن لا يُقاس بعدد القواعد والأساطيل والطائرات، بل بقدرة حماية شعوبها وسيادتها، داعياً إلى بناء منظومة أمن إقليمية قائمة على الحوار والاحترام المتبادل بين دول .وفي الشأن ، أكد شريفة أن يجب ألا يكون أداة بيد أو أخرى، مشدداً على أن قراره ينبغي أن ينبع من إرادة شعبه ومصلحته الوطنية، بعيداً من الإملاءات الخارجية.