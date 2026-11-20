رأى إمام مسجد الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة أن الاستقرار لا يُصنع بقرارات تتخذ خلف الجدران، بل بالاقتراب من الناس والاستماع إلى هواجسهم ومعاناتهم، مؤكداً أن صدق المواقف يُقاس بالوفاء بالتعهدات وتنفيذ الوعود.
وخلال خطبة الجمعة، انتقد شريفة ما وصفه بـ"قصف الكلام العشوائي" وإطلاق مواقف متناقضة من دون رؤية أو مسؤولية، معتبراً أن ذلك يعكس التخبط ويزيد المشهد إرباكاً.
وأكد أن الجيش "سياج الوطن ورمز وحدته"، محذراً من أن التشكيك بدوره أو محاولة إضعاف ثقة المواطنين به يمسّ إحدى ركائز الاستقرار والسلم الأهلي.
ولمناسبة عيد الاستقلال
، شدّد شريفة على أن الاحتلال
يبقى انتهاكاً للأرض والسيادة مهما تغير الزمن والأساليب، وأن الدفاع عن الأرض حق يكفله الدستور
والقانون وميثاق الأمم المتحدة
.
وقال إن "الرهان على الخارج استثمار خاسر"، متسائلاً عن جدوى القواعد العسكرية الأجنبية في تحقيق الأمن، وما إذا كانت قد جعلت المنطقة أكثر ارتباطاً بصراعات القوى الكبرى وتداعياتها.
وأضاف أن الأمن لا يُقاس بعدد القواعد والأساطيل والطائرات، بل بقدرة الدول على
حماية شعوبها وسيادتها، داعياً إلى بناء منظومة أمن إقليمية قائمة على الحوار والاحترام المتبادل بين دول الشرق الأوسط
.
وفي الشأن العراقي
، أكد شريفة أن العراق
يجب ألا يكون أداة بيد الولايات المتحدة
أو أي دولة
أخرى، مشدداً على أن قراره ينبغي أن ينبع من إرادة شعبه ومصلحته الوطنية، بعيداً من الإملاءات الخارجية.