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أجرى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد سلسلة لقاءات في واشنطن مع مسؤولين أميركيين في وزارة الخزانة، كما التقى المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي والممثل للدول العربية وجزر المالديف علي الحوسني.
وبحسب بيان صادر عن مصرف لبنان، تناول اللقاء مع الحوسني سبل إحراز تقدم في المباحثات بين لبنان وصندوق النقد، والتوافق على الأحكام الأساسية لقوانين الإصلاح المصرفي المطروحة للنقاش، والتي يشارك المصرف المركزي في بحثها.
ووصف البيان أجواء اللقاء بأنها "ودية وبنّاءة"، مشيراً إلى أن الحوسني أكد دعمه للبنان وللجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.