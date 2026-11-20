أجرى حاكم سلسلة لقاءات في مع مسؤولين أميركيين في ، كما التقى المدير التنفيذي في والممثل للدول العربية وجزر المالديف علي .

وبحسب بيان صادر عن مصرف ، تناول اللقاء مع الحوسني سبل إحراز تقدم في المباحثات بين لبنان وصندوق النقد، والتوافق على الأحكام الأساسية لقوانين الإصلاح المصرفي المطروحة للنقاش، والتي يشارك المصرف المركزي في بحثها.

ووصف البيان أجواء اللقاء بأنها "ودية وبنّاءة"، مشيراً إلى أن الحوسني أكد دعمه للبنان وللجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق .