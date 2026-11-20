أوقفت في شاباً بكمين في ، بعدما فرّ من دورية في الرويسات إثر صدم أحد عناصرها وآلياتها، وضبطت بحوزته بطاقة هوية مزوّرة وطبّتين تحتويان على مخدّرات.

وأوضحت ، في بلاغ، أن الموقوف أ. ر. (مواليد 2001، لبناني) كان برفقة فتاة داخل سيارة اشتُبه باستخدامها لترويج المخدّرات في 29 الماضي. وعندما حاولت الدورية توقيفهما، صدم السائق العنصر والآليات وفرّ، قبل العثور على السيارة متروكة إلى جانب الطريق وضبط كمية من المخدّرات داخلها.

وبنتيجة التحريات، حُدّدت هويته، وتبيّن وجود بلاغ بحث وتحرّ بحقه في قضية مقتل م. ش. في الجديدة بتاريخ 23 آذار الماضي.

وبحسب البلاغ، اعترف الموقوف بترويج المخدّرات واستخدام هوية مزوّرة لعلمه بأنه مطلوب للقضاء. وأفاد بأنه كان برفقة م. ش. عند تعرّضه لإطلاق النار، وأنه شاهد الجريمة وفرّ خوفاً.

وأُحيل مع المضبوطات إلى المرجع المختص بناءً على إشارة .