رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن لا يقتصر على مناسبة وطنية، بل يقوم على امتلاك القرار السياسي والدفاع عن الأرض والحدود، إلى جانب التضامن الداخلي والمقاومة بمختلف أشكالها العسكرية والدبلوماسية والسياسية والشعبية.

وخلال خطبة الجمعة في الإمام الحسين في برج البراجنة، قال قبلان إن الاستقلال اليوم يبدأ من جبهات الجنوب وإغاثة سكانها، داعياً إلى مواجهة الضغوط الخارجية دفاعاً عن مصالح وسيادته.

واعتبر أن على السلطة الوقوف إلى جانب الجيش والمقاومة في مواجهة ، والعمل على تعزيز قدرات لبنان الدفاعية وتأمين ، بدلاً من استخدام السياسة والقضاء والإعلام لاستهدافها، وفق تعبيره.

وانتقد قبلان ما وصفه بمنع من الدفاع عن الحدود، قائلاً إن "الاستقلال يُصان بالدماء والتضحيات لا بالصراخ"، وإن امتلاك السيادة يعني أن يكون القرار الوطني بيد اللبنانيين لا بيد الخارج.

كما اتهم السلطة التنفيذية بالسعي إلى التخلص من " التاريخية والشعبية"، معتبراً أنها أسهمت في استعادة الأراضي وحماية البلاد وقدمت تضحيات كبيرة في مواجهة إسرائيل.

ورأى أن الاستقلال الحقيقي يبدأ بصنع القرار داخل لبنان، منتقداً تنفيذ ما سماه "اللوائح الخارجية والملحق السري لاتفاق الإطار"، ومشدداً على ضرورة امتلاك الدولة القدرة على حماية مواطنيها وحدودها والدفاع عن مصالحها.