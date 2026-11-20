رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن الاستقلال لا يقتصر على مناسبة وطنية، بل يقوم على امتلاك القرار السياسي والدفاع عن الأرض والحدود، إلى جانب التضامن الداخلي والمقاومة بمختلف أشكالها العسكرية والدبلوماسية والسياسية والشعبية.
وخلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، قال قبلان إن الاستقلال اليوم يبدأ من جبهات الجنوب وإغاثة سكانها، داعياً السلطة التنفيذية إلى مواجهة الضغوط الخارجية دفاعاً عن مصالح لبنان وسيادته.
واعتبر أن على السلطة الوقوف إلى جانب الجيش والمقاومة في مواجهة إسرائيل، والعمل على تعزيز قدرات لبنان الدفاعية وتأمين الوحدة الوطنية، بدلاً من استخدام السياسة والقضاء والإعلام لاستهدافها، وفق تعبيره.
وانتقد قبلان ما وصفه بمنع الجيش اللبناني من الدفاع عن الحدود، قائلاً إن "الاستقلال يُصان بالدماء والتضحيات لا بالصراخ"، وإن امتلاك السيادة يعني أن يكون القرار الوطني بيد اللبنانيين لا بيد الخارج.
كما اتهم السلطة التنفيذية بالسعي إلى التخلص من "المقاومة التاريخية والشعبية"، معتبراً أنها أسهمت في استعادة الأراضي اللبنانية وحماية البلاد وقدمت تضحيات كبيرة في مواجهة إسرائيل.
ورأى أن الاستقلال الحقيقي يبدأ بصنع القرار داخل لبنان، منتقداً تنفيذ ما سماه "اللوائح الخارجية والملحق السري لاتفاق الإطار"، ومشدداً على ضرورة امتلاك الدولة القدرة على حماية مواطنيها وحدودها والدفاع عن مصالحها.