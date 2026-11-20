حذّر العلامة السيد علي فضل الله من اتساع التصعيد في ، مع استمرار على والقصف والنسف والتجريف في القرى الحدودية، معتبراً أن هذه التطورات تتزامن مع "دق طبول الحرب" في المنطقة، وقد تجعل لبنان إحدى ساحاتها.

وخلال خطبتي صلاة الجمعة في مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، انتقد فضل الله غياب تحرك رسمي يوازي حجم المخاطر، داعياً الدولة إلى أداء مسؤولياتها وتعزيز المناعة الداخلية لمواجهة المرحلة المقبلة.

كما حذّر من تصاعد الخطاب الذي يعمّق الانقسام بين اللبنانيين، مطالباً المسؤولين بأن يكونوا "إطفائيين لأي حرائق قد تحدث، لا سبباً لها"، وأن يوجهوا مواقفهم نحو التي تحتل الأرض وتعتدي على اللبنانيين.

وأكد أن معالجة الخلافات الداخلية لا تتم عبر التصريحات المتبادلة، بل من خلال حوار جاد داخل الحكومة ومجلس النواب وبين ، يراعي مصلحة البلاد ويبدد هواجس مكوناتها.

وفي الملف المعيشي، دعا فضل الله إلى خطة تضع حياة المواطنين وكرامتهم وأمنهم الاجتماعي في صدارة الأولويات، محذراً من التداعيات الأمنية والاجتماعية للفقر والبطالة وتراجع الأوضاع الاقتصادية. وشدّد على أن أموال المودعين يجب ألا تتحول إلى ملف منسي، مطالباً الدولة والمصارف بإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وفي الشأن الإقليمي، دعا إلى إنهاء الحرب والحصار المفروضين على ، محذراً من انعكاساتهما على المنطقة والعالم. كما طالب الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتحمل مسؤولياتها لوقف القتل والدمار، ودعا والإسلامية إلى عدم التعامل مع معاناة كحدث معتاد.

ولمناسبة عيد ، قال فضل الله إن استقلال لبنان "لا يكتمل ما دامت الأرض محتلة والسيادة منتهكة والناس ممنوعين من العودة إلى قراهم"، مؤكداً أن الوفاء للاستقلال يكون بتحرير الأرض وبناء دولة عادلة يحكمها القانون وتحفظ حقوق مواطنيها وكرامتهم.