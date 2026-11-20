Advertisement

بدأت خلال الأيام القليلة الماضية مساراً جديداً من التصعيد والمبادرة العسكرية، مع تجدد المواجهات مع القوات الأميركية في المنطقة، في تطور يوحي بأن طهران لم تعد راغبة في الاستمرار ضمن قواعد الاشتباك التي حكمت الصراع في المرحلة السابقة، وأن هناك تحولاً جدياً في طريقة تعاطيها مع الأميركية، خصوصاً بعد ظهور نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس.ويبدو أن الإيرانيين يرغبون في استغلال الفترة الفاصلة بين الانتخابات النصفية وتسلّم الكونغرس الجديد مهامه، باعتبارها مرحلة حساسة بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، وتحديداً بالنسبة إلى الرئيس ، الذي بات أمام واقع سياسي داخلي مختلف عما كان عليه قبل الانتخابات. ولعل إنهاء حالة اللاسلم واللاحرب بات هدفاً أساسياً بالنسبة إلى طهران، التي تدرك أن استمرار الوضع على ما هو عليه يستنزفها اقتصادياً، من دون أن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق أي مكاسب سياسية، فيما تواجه الإدارة الأميركية بدورها صعوبة في تحويل الحصار إلى أوراق قوة قابلة للصرف سياسياً.وفي هذا السياق، تبرز المعلومات التي تتحدث عن توجه إيراني لتسيير عشرات الناقلات النفطية خلال الأيام المقبلة، في محاولة مباشرة لكسر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على إيران. وفي حال صحت هذه المعلومات، فإن الخطوة لن تكون ذات طابع اقتصادي فقط، بل ستشكل تحدياً سياسياً وعسكرياً كبيراً لواشنطن، وستضعها أمام استحقاق يصعب عليها تأجيله أو الالتفاف عليه.فمن غير المرجح أن تقدم خطوة من هذا النوع من دون أن تكون قد وضعت في حساباتها احتمال اعتراض ناقلاتها النفطية أو استهدافها من قبل القوات الأميركية، ومن دون أن تكون مستعدة للرد عسكرياً على أي استهداف مماثل. وهذا يعني أن القيادة الإيرانية قد تكون مستعدة للذهاب إلى مواجهة واسعة، لكنها تسعى إلى تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الانتقال من واقع الاشتباكات المحدودة إلى الحرب المفتوحة.والأهم من ذلك أن طهران، من خلال هذه الخطوة، تحاول وضع أمام خيارين أحلاهما مرّ. فإما أن تبادر القوات الأميركية إلى استهداف الناقلات النفطية، ما يمنح إيران المبرر السياسي الذي تسعى إليه لتوسيع المواجهة في التوقيت الذي تختاره، وإما أن تسمح لهذه الناقلات بالعبور والوصول إلى وجهاتها، وهو ما سيشكل، في حال حصوله على نطاق واسع، ضربة جدية لفاعلية الحصار البحري الأميركي ولأحد أبرز أدوات الضغط التي تستخدمها إدارة في مواجهة إيران.وبالرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك هامشاً واسعاً من الخيارات العسكرية والاقتصادية، فإن نجاح إيران في تصدير نفطها مجدداً سيطرح تساؤلات جدية حول جدوى استمرار الحصار، خصوصاً أن واشنطن لم تتمكن حتى الآن من فرض التسوية السياسية التي تريدها على طهران.من هنا، يمكن فهم التصعيد الأخير باعتباره جزءاً من محاولة أوسع لاستعادة زمام المبادرة، وعدم ترك قرار الحرب والسلم بيد الولايات المتحدة وحدها. فالإيرانيون يدركون أن انتظار الضربة الأميركية يعني السماح لخصمهم بتحديد توقيت المواجهة وظروفها، فيما يسعون اليوم إلى فرض واقع مختلف.وعليه، قد تكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد طبيعة المرحلة التي ستدخلها المنطقة، إذ إن تحرك الناقلات الإيرانية، في حال حصوله، سيشكل اختباراً فعلياً لمدى استعداد واشنطن للذهاب إلى حرب واسعة دفاعاً عن الحصار الذي فرضته. وعندها، لن يكون السؤال متعلقاً فقط بقدرة إيران على كسر الحصار، بل بقدرة الولايات المتحدة على الاستمرار فيه، وبالثمن الذي ستكون مستعدة لدفعه من أجل ذلك.