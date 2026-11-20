اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "ان أولويتنا اليوم هي حماية ، وصون سيادته واستقلاله، وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل أراضيه، وتمكين الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من القيام بمسؤولياتها"، وان لبنان لا يقوم إلا بجميع أبنائه، وأن قوة صيغته تكمن في احترام التعددية، وفي جعل المواطنة والمصلحة الوطنية المشتركة فوق كل اعتبار آخر.

واعتبر ان اللبنانيين الأرمن ليسوا مجرد مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني، بل هم جزء أصيل من تاريخ لبنان وهويته الوطنية، وقد أسهموا، على مدى أجيال، في بناء دولته ونهضته الاقتصادية والثقافية والفنية والتربوية والصناعية.

اما كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الأرثوذكس آرام الأول، فأوضح ان الأرمن لطالما اعتبروا هذا البلد كملاذ للارمن الذين عانوا من الإبادة، والالتزام التام بلبنان، مشدداً على الوقوف الى جانب رئيس الجمهورية لتحقيق رؤيته واهدافه، في ظل الحاجة الى تعزيز قوة لبنان وسيادته.

مواقف الرئيس عون والكاثوليكوس آرام الاول جاءت خلال استقبال رئيس الجمهورية للكاثوليكوس مع وفد من رؤساء وامانة سر المجلس الأرمني المركزي، في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، في حضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان.

في بداية اللقاء، اعتبر الكاثوليكوس كيشيشيان ان الاستقلال ليس فقط فرصة للاحتفال بل تحدياً وتذكيراً لاعادة تأكيد التزامنا بلبنان. وقال ان الشعور بالانتماء الى لبنان يجب تعزيزه في قلب كل لبناني، والسيادة والاستقلال وسلامة أراضيه.

واعتبر ان لبنان هو عائلة لعدة مجتمعات، وان الرئيس عون هو اب لها وهي التي تضم أعضاء متعددة بأفكار وتوجهات مختلفة، انما "لطالما كنا أعضاء مخلصين بالفعل للبنان ضمن هذه العائلة، ولا اتحدث فقط عن الارمن الذين يعيشون في لبنان، بل في كل انحاء العالم، لأننا اعتبرنا دائماً هذا البلد ملاذاً للارمن الذين عانوا من الإبادة، فقد اتينا وتقبّلنا اللبنانيون من المسيحيين والمسلمين على حد سواء، وقد اعدنا تحديد انفسنا مع قضية وقيم واهداف وسيادة لبنان، ولذلك يحتل هذا البلد مكانة خاصة في قلوب الأرمن في جميع انحاء العالم."

وأضاف: ارغب في هذه المناسبة، ان اشدد على التزامنا التام للبنان، ولكم ايضاً، فخامة الرئيس، ومن المسلّم به اننا الى جانبكم لتحقيق رؤيتكم واهدافكم، في ظل الحاجة الى تعزيز قوة لبنان وسيادته، وندعو دائماً الى ان تنسحب من الجنوب كي يستعيد البلد عافيته، ويستعيد سلامة أراضيه وسيادته.

وأوضح الكاثوليكوس آرام الاول ان عدداً من أعضاء الوفد يمثل المجلسين الاثنين القيّمين على الكنيسة وشؤونها، و"ان الجمعية العامة لكنيستنا التي تنعقد مرة كل اربع او خمس سنوات، ستجتمع في كانون الثاني المقبل هنا في انطلياس- لبنان، وستضم ممثلين عن كل المجتمعات والابرشيات الأرمنية في العالم، وستكون هذه المرة مختلفة لانها ستشهد حفل افتتاح مبنى المؤتمرات داخل الكاتدرائية، طالباً رعاية الرئيس عون لهذا الافتتاح.

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الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالكاثوليكوس والوفد المرافق وقال: ان اللبنانيين الأرمن ليسوا مجرد مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني، بل هم جزء أصيل من تاريخ لبنان وهويته الوطنية، وقد أسهموا، على مدى أجيال، في بناء دولته ونهضته الاقتصادية والثقافية والفنية والتربوية والصناعية.

واضاف : لقد حمل الأرمن معهم إلى لبنان غنى تراثهم، وتمسكهم بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم، وفي الوقت نفسه جعلوا من لبنان وطنهم، وأسهموا في تقدمه، وأثبتوا أن التنوع ليس عبئاً على الوطن، بل مصدر غنى وقوة له.

واعتبر الرئيس عون ان اللبنانيين الأرمن اثبتوا أن الحفاظ على الخصوصية الثقافية والحضارية لا يتعارض إطلاقاً مع الاندماج الوطني، وأن التمسك بالجذور لا ينتقص من عمق الانتماء إلى لبنان .ونحن نعتز بما يجمع اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، من شراكة في الوطن والمصير، ونؤمن بأن لبنان لا يقوم إلا بجميع أبنائه، وأن قوة صيغته تكمن في احترام التعددية، وفي جعل المواطنة والمصلحة الوطنية المشتركة فوق كل اعتبار آخر.

وقال : "نلتقي اليوم ولبنان يواجه مرحلة دقيقة وصعبة، في ظل استمرار الاعتداءات ، وما تتركه من معاناة إنسانية وأضرار وقلق على مستقبل الاستقرار في البلاد إن أولويتنا اليوم هي حماية لبنان، وصون سيادته واستقلاله، وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل أراضيه، وتمكين الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من القيام بمسؤولياتها ونحن نؤمن بأن لا خلاص للبنان إلا بوحدة أبنائه وتضامنهم، وبأن يبقى وطننا بمنأى عن صراعات الآخرين وحساباتهم. ونعوّل على دور المرجعيات الروحية والوطنية في تعزيز لغة الحوار والاعتدال والتمسك برسالة لبنان، رسالة العيش معاً واحترام الإنسان وحريته.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان عيد الاستقلال يحلّ وسط غصّة في قلوب اللبنانيين الذين لا يحتفلون به بشكل كامل، في ظل احتلال للجنوب، الا ان هذا العيد لا يعني فقط تحرير الأرض، بل تحرير النفوس ايضاً، وهذا هو الأهم، وان يكون الاستقلال بالقرار والخيار، وان تنعم الأجيال المقبلة في العيش ببلد قادر على تأمين مقومات العيش الكريم.

وختم الرئيس عون :"إلى صاحب الغبطة، وإلى الكنيسة الأرمنية الشقيقة، أقول إن لبنان يعتز بأبنائه الأرمن، وبما يمثلونه من إرث إيماني وثقافي وإنساني، وبما قدموه للوطن من تضحيات وعطاءات. وأنتم، كما كنتم دائماً، شركاء في بناء لبنان وصون رسالته، ونحن معاً مسؤولون عن تسليمه إلى أجيالنا المقبلة وطناً آمناً، سيداً، حراً، ومتجذراً في قيم المحبة والتسامح والسلام".

المطران سركيسيان

وبعد اللقاء، تلا المطران ميسروب سركيسيان (مطران الأرمن الأرثوذكس في الامارات)، بيانا باسم الكاثوليكوس آرام الأول قال فيه:

"برئاسة صاحب القداسة الكاثوليكوس آرام الأول، بطريرك الأرمن الأرثوذكس، قمنا بزيارة فخامة رئيس الجمهورية ، العماد جوزاف وقد ضمّ الوفد عددًا من أعضاء اللجنة المركزية للبطريركية. وكما تعلمون، فإنّ كنيستنا تضمّ أبرشيات ورعايا منتشرة في مختلف أنحاء العالم، تحت الرعاية الروحية لصاحب القداسة الكاثوليكوس آرام الأول. لقد جاءت زيارتنا إلى فخامة رئيس الجمهورية للتعبير عن تضامننا معه، وتأييدنا لجهوده المتواصلة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ السلم الأهلي، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وصون الأمن والاستقرار في لبنان. وأكّدنا ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية ووحدة أراضيها، كما شدّد صاحب القداسة على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلّة في الجنوب.

كذلك، جدّد صاحب القداسة التأكيد على تضامن أبناء الشعب الأرمني، في لبنان وبلدان الانتشار، مع فخامة رئيس الجمهورية، ودعمهم لمساعيه الرامية إلى حماية لبنان وتعزيز وحدته واستقراره. كما تقدّمنا بالتهنئة المسبقة إلى فخامة الرئيس بمناسبة عيد استقلال لبنان، مؤكّدين أنّ هذه المناسبة الوطنية ينبغي أن تشكّل فرصةً لكلّ لبناني لتجديد التمسّك باستقلال وطنه وسيادته ووحدة أراضيه، والحفاظ على رسالته الحضارية القائمة على العيش المشترك. وفي هذه المناسبة، وجّهنا دعوةً إلى فخامة رئيس الجمهورية لتشريفنا بافتتاح مركز المؤتمرات الجديد التابع للبطريركية، الذي أُنجز تشييده مؤخّرًا، ليكون صرحًا ثقافيًّا وحضاريًّا يحتضن المؤتمرات واللقاءات والأنشطة المتنوّعة."

الإماراتي

إلى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات تناولت مواضيع صحية وسياسية. وفي هذا الإطار استقبل رئيس الجمهورية وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أحمد الصايغ في حضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان السيد فهد سالم سعيد الكعبي. في مستهل اللقاء، نقل الوزير الصايغ إلى الرئيس عون تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والقيادة الإماراتية، معرباً عن سعادته لزيارة لبنان والاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية من مختلف جوانبها واستعداد الإمارات لتأمين الدعم اللازم للمؤسسات الصحية والاستشفائية، مشيراً إلى أن الاهتمام الإماراتي ليس بجديد في لبنان، ومشدداً على علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين ووقوف الإمارات إلى جانب الشعب اللبناني.

وأشار إلى أن المحادثات التي سيجريها مع نظيره وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين ستركز على تحديد حاجات القطاع الصحي، إضافة إلى العناية بمركز سرطان الأطفال. وشدد الوزير الصايغ على أن العلاقات اللبنانية -الإماراتية تميزت دائماً بالتعاون منوهاً بدور أبناء الجالية اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة.

الرئيس عون

ورحب الرئيس عون بالوزير الصايغ وحمله تحياته إلى رئيس دولة الإمارات والقيادة الإماراتية، معرباً عن التقدير لوقوف الإمارات الدائم إلى جانب لبنان ولا سيما في القطاع الصحي بدءا بالجسر الجوي مرورا بالإمدادات الطبية وقوافل الأدوية خلال الحرب الأخيرة، مؤكداً أن اللبنانيين لا ينسون من وقف معهم في أصعب الظروف. وأشار الرئيس عون إلى صمود القطاع الصحي اللبناني رغم كل ما أصابه، لا سيما استشهاد أكثر من 116 عاملاً في الحقل الصحي، إضافة إلى ضرر لحق بالمستشفيات والمراكز الصحية في الجنوب، مؤكداً أن الأولوية تبقى لإعادة تأهيلها وتجهيزها مع الترحيب بأي دعم إماراتي في هذا المجال، خصوصاً أن الإمارات رائدة في الصحة الرقمية والطب الوقائي ما يجعلنا نتطلع إلى تعاون في التحول الرقمي للقطاع الصحي وتدريب الكوادر علماً ان لدى لبنان كفاءات طبية مميزة ومنها من يعمل في الإمارات.

وأعرب الرئيس عون عن تقديره للزخم المستمر في العلاقات بين البلدين، متطلعاً إلى مزيد من الزيارات والتعاون والاستثمار في كل المجالات ومستذكراً زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين والتعاون الذي نشأ بينهم وبين رجال أعمال لبنانيين.

وفد نقباء أطباء الاسنان العرب

وعلى الصعيد الصحي ايضاً، التقى الرئيس عون رئيس نقابة الاسنان في لبنان الدكتور زياد زيدان، مع وفد من اطباء الاسنان العرب الذين حضروا للمشاركة في المؤتمر الدولي السنوي للنقابة في .

بداية، تقدم الدكتور زيدان بالتهنئة الى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال، الذي "بتنا نشعر به اكثر فأكثر في عهدكم"، مع السعي الى إعادة السيادة الى الوطن، واضعاً إمكانات النقابة في تصرفه لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما شكره، باسم أعضاء الوفد، على رعايته للمؤتمر والتي شكّلت حافزاً على اقامته في هذه الظروف لانجاح هذا العمل، "ايماناً منا، ومن خلال دعمكم، بعودة لبنان الى كونه "منارة الشرق". ولفت الى ان المؤتمر حقق نجاحاً اكثر من المتوقع، في ظل وقوف الاخوة العرب الى جانب لبنان على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان والدول العربية ايضاً، وكان هناك 120 متكلماً بينهم 40 من خارج لبنان، وحوالى 1700 طبيب، و75 شركة عالمية.

الدكتور عبد الرحمن العزري

كما تحدث امين عام اتحاد أطباء الاسنان العرب الدكتور عبد الرحمن العزري، الذي نقل تحيات أطباء الاسنان العرب الى رئيس الجمهورية والشعب اللبناني، واكد الاستعداد الدائم على تلبية الدعوة اللبنانية، آملاً ان تتكرر بشكل ، متمنياً التوفيق لهذا البلد، وان ينعم الله عليه وعلى الشعب اللبناني بالامن والأمان في عيد الاستقلال.

الرئيس عون

ورحب الرئيس عون بالوفد، معتبراً ان وجود الأطباء العرب في لبنان يعكس ثقة بالبلد، والتشديد على ان إرادة الحياة موجودة وتكمل مسارها رغم الصعوبات، وفق مقولة "المعارك الصعبة تعطى للجندي القوي"، و"هذا ينطبق على وجودكم اليوم في لبنان متخطين الأوضاع الصعبة التي تعيشها دولكم"، كما شكر الحاضرين على رسالة الدعم والمساندة التي حملوها معهم الى الشعب اللبناني والتي تؤكد ان بيروت ما زالت ملتقى للعلم والمعرفة والحوار العربي، على امل ان تنتهي هذه الفترة الحرجة التي يعيشها لبنان والعالم العربي بشكل عام، فقد تعبت كل هذه الشعوب من الحروب ويحق لها العيش بكرامة وامان واستقرار.

وأشار الرئيس عون الى ان القطاع الصحي عانى الكثير في لبنان، خصوصاً في الفترة الأخيرة حيث سقط نحو 116 شهيداً من العاملين في هذا القطاع، واكثر من 220 جريحاً، مشددا ًعلى أهمية الصحة بالنسبة الى الانسان بشكل عام، وفي خلال الازمات بشكل خاص، ومنوّهاً بالتضحيات التي يقدمها العاملون في هذا المجال. وقال: لا يمكن لاي دولة ان تنهض، الا بتوافق جميع العاملين في المجتمع، مهما كان مجال اختصاصهم وتضافرهم من اجل انقاذ الوطن، ولا يمكن الاستسلام لليأس، بل التعلق بالايمان لتخطي كل العوائق. من هنا، يجب ان يصب كل عمل في مصلحة الوطن، وان يقتنع المرء بهذه الفكرة بعيداً عن المصلحة الشخصية، والإرادة الصلبة قادرة على تذليل الصعوبات.

وأشاد الرئيس عون بالجامعات اللبنانية التي خرّجت اجيالاً من الأطباء اللبنانيين والعرب، لافتاً الى ان "اطباؤنا يحملون اسم لبنان في مختلف انحاء العالم"، كما شجّع على اعتماد برامج الوقاية والتوعية، لا سيما في المدارس، بالتعاون بين النقابة ووزارة الصحة.

وتمنى للمؤتمر النجاح، وللبنان وكافة دول المنطقة، التنعم بالاستقرار والأمان والطمأنينة، وجدد الترحيب بالاطباء العرب في بلدهم الثاني لبنان، واثنى على تبادل الخبرات والتدريب والأبحاث المشتركة، مشدداً على استعداد لبنان لان يكون مركزاً للتعليم الطبي المستمر وللسياحة العلاجية في المنطقة.

النائب إبراهيم كنعان

الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس لجنة المال والموازنة النيابية الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس في هذه المناسبة قبل أيام على عيد الاستقلال، وأود التذكير بأن ذكرى الاستقلال تأخذنا الى من ضحى من اجل لبنان ليبقى الوطن، وهم شهداء الجيش اللبناني الذين يمثلون الشعلة التي لا تنطفئ، ولا يمكن المتاجرة بها، فكل من حاول ذلك احترق واصابته لعنة التاريخ.

في هذه المرحلة وفي هذه الذكرى، نتطلع الى ونقول ان السيادة ليست تغريدة ولا موقفاً اعلامياً، بل فعل ممارسة شخصية قبل ان تكون سياسية، فيجب ان يكون المرء سيداً وحراً قبل الكلام عن سيادة وحرية الوطن، وهذه الممارسة يجب ان تظهر من خلال قراراتنا وليس الارتماء في المحاور المختلفة، وان نكون اسياداً بشكل حقيقي والا فنحن لا نمارس فعل السيادة الحقيقية".

أضاف:" لذلك، فإن المطلوب منا اليوم، الالتفاف حول دولتنا ومؤسساتنا وجيشنا، ليس بالمزايدات بل بالقرارات المسؤولة، وايماناً منها بأن هذا البلد متجذر في التاريخ، ولم يتمكن احد من اقتلاع هذه الجذور، وهو باق، وهذه ارضنا ونريد الحفاظ عليها.

ان الامل الذي نراه في المرحلة القريبة المقبلة، هو ان هذه الأهداف، حتى على الصعيد المالي والاقتصادي، ستسلك طريقها الى التنفيذ، وهناك خطوات عملية يتم العمل عليها، ستظهر ان شاء الله، وقوامها الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها كما السيادة، والقرارات المالية المسؤولة التي تأخذنا تباعاً الى بلد مستقر لاستعادة أبنائه وابعادهم عن الهجرة المتنامية. فلا المزايدات ولا السجالات ستلهينا عن ذلك، هذا هو شعار دولتنا وشعار رئيس الجمهورية والشعار الذي يجب ان نكمل به لتحقيق اهداف الأجيال اللبنانية".

سئل: متى تتوقع ان يتم عرض الموازنة على مجلس النواب؟

أجاب: لن يكون هناك تأخير، واعتقد ان العمل عليها سينجز قبل الأعياد. صحيح انه لا يمكنني تحديد موعد عرضها على مجلس النواب، ولكننا نسير في خطى ثابتة وبشكل جيد مقارنة بالسنوات الفائتة.

سئل: هل ستلتزمون بوعد عدم فرض ضرائب جديدة؟

أجاب: لقد التزمنا به، وحتى اليوم لا ضرائب في الموازنة في المجلس، ولكن هناك مواد يجب مناقشتها مع الإدارات المعنية، الا ان هذا القرار حظي بإجماع النواب.

برقية تهنئة

على صعيد آخر، ابرق الرئيس عون الى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد مهنئا بمناسبة العيد الوطني للسلطنة، ومشيدا بما حققته من إنجازات على طريق التنمية والتحديث، وبما تتمسك به من نهج يقوم على الحوار والتفاهم وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة. واكد رئيس الجمهورية "حرص لبنان على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون مع بلدكم، وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين."



