Advertisement

نفذت نقابة صيادي الأسماك في برئاسة النقيب مصطفى أنوس، وبمشاركة رئيس والمستخدمين في شادي السيد، اعتصاماً أمام مبنى بلدية الميناء، احتجاجاً على الضرائب والرسوم الجديدة.وقطع المحتجون الطريق العام وافترشوا الأرض أمام البلدية، رافعين مطالبهم برفض الرسوم المنوي فرضها في ظل الأعباء المعيشية والاقتصادية المتزايدة، فيما اتخذت القوى الأمنية تدابير أمنية في محيط البلدية للحفاظ على الأمن وتنظيم حركة السير.وتحدث النقيب السيد، معلنا "التضامن مع صيادي الأسماك في ومع نقيبهم الذي يرفع الصوت دون أن يجد أي صدى لصوته ودون أي اهتمام من المسؤولين سواء في مدينة الميناء أو حتى على المستوى اللبناني العام".وأشار إلى "أن الرسوم المنوي فرضها من قبل البلدية على المدينة، خاصة على الصيادين والملاحم وصغار التجار، هي رسوم باهظة جداً لا يمكن لهؤلاء أن يتحملوها".وطالب بأن "يلتفت إلى البلديات ويراقب أعمالها ويرصد تحركاتها وخصوصاً سلوكها المالي".وسأل الدولة: ماذا قدمتِ للناس لكي ترفعي هذه الضرائب؟ فاتورة الكهرباء عالية جداً وساعات التغذية قليلة، كذلك بالنسبة للمياه إضافة إلى الفواتير الأخرى المتعلقة بالاشتراكات، اشتراك الكهرباء وما إلى هنالك، وقال إن هذا النهج هو نهج مرفوض".ولفت السيد الى "ان القرارات المالية انما يقف وراءها ولن نقبل بان تمر".