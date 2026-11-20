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لا تزال بلديات عديدة تقوم بأعمال مدّ كابلات جديدة للإنارة العامة، بعد فصل القديمة منها، وخصوصاً في المتن.واللافت أنّه عند إلغاء الكابلات القديمة، اكتشفت الفرق البلديّة تعديّات على شبكة الإنارة، ما ساهم في ارتفاع فواتير الكهرباء، في ظلّ تخلّف الكثير من البلديات عن تسديد المستحقّات المتوجّبة عليها.ولكن المفاجأة كانت أنّ مواطنين عاودوا التعليق على الكابلات الجديدة، على الرغم من أنّ البلديّات لم تتّخذ تدابير قانونيّة بحقّهم عند فصل الكابلات القديمة.وفي السياق، وبعدما تمّ تحديد أسماء المُخالفين وأماكن سكنهم، وجّهت البلديات تحذيراً أخيراً لهم، ودعتهم إلى عدم تكرار فعلتهم، تحت طائلة إتّخاذ تدابير بحقّهم.وتجدر الإشارة إلى أنّ بلديات في مُختلف المناطق اللبنانيّة، قرّرت إطلاق حملة لتجديد كابلات الإنارة، بهدف إزالة التعديّات وخفض تكاليف الكهرباء.