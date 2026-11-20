Advertisement

كذلك، تلقى برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاء فيها:" نغتنم هذه المناسبة الوطنية العزيزة، لنؤكد اعتزازنا بعمق الأخوة والتضامن الراسخة بين بلدينا وشعبينا، مثمنين عالياً المواقف الأصيلة والمشرفة تجاه شعبنا، ودعمها المتواصل له ولنيل حريته واستقلاله. ونجدد التأكيد على وقوفنا إلى جانب لبنان وشعبه، ودعمنا الكامل لكل ما من شأنه تعزيز وحدته وسيادته ووحدة أراضيه، ورفضنا المطلق لجميع الاعتداءات والانتهاكات بحقه".

وجاء في برقية العاهل المغربي محمد السادس :"اغتنم هذه المناسبة لاعرب لفخامتكم عن بالغ اعتزازي بما يجمع بين المغربية والجمهورية اللبنانية من علاقات اخوية متينة، مبنية على التعاون البناء والتضامن الفاعل، مؤكدا حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من اجل تطويرها والارتقاء بها الى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين" .

كذلك تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة من كل من: رئيس النمسا ALEXANDER VAN DER BELLEN، وامبراطور اليابان NARUHITO، ورئيس جمهورية سيراليون JULIUS MAADA BIO، ورئيسة جمهورية بلغاريا ILIANO IOTOVA.

الى ذلك، أوضحت للمراسم في رئاسة الجمهورية ان تعديلا طرأ على توقيت وضع الاكليل على ضريح الرئيس كميل شمعون في دير القمر من قبل والمغتربين يوسف رجي، اذ اصبح الساعة الواحدة بعد الظهر بدلا من الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر.

يوجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في السادسة مساء غد السبت رسالة إلى اللبنانيين في الذكرى الـ٨٣ للاستقلال، وذلك خلال الاحتفال الذي سيقام لرفع الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب، والذي دعت اليه بلدية ضبيه وذوق الخراب وعوكر وحارة البلانة لمناسبة عيد العلم .وستنقل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة رسالة رئيس الجمهورية مباشرة .برقيات تهنئة بالاستقلالوعشية الذكرى، تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة من عدد من قادة دول العالم .وفي هذا الاطار، اكد الرئيس الأميركي تطلعه الى استمرار الشراكة القائمة بين والولايات المتحدة الأميركية، معتبرا "ان أمام لبنان فرصة لإطلاق نهضة جديدة بقيادتكم، وهو يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه".وجاء في برقية الرئيس :"بالنيابة عن الشعب الأميركي، أتقدم إليكم وإلى الشعب اللبناني بأحرّ التهاني، بمناسبة احتفالكم بالذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، في 22 تشرين الثاني.تتاح أمام لبنان فرصة لإطلاق نهضة جديدة بقيادتكم. وهو يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه. وإنني أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها حكومتكم، وأحثكم على اغتنام هذه الفرصة."وختم: "أتطلع إلى استمرار الشراكة القائمة بين بلدينا، فيما تعملون على رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".الرئيس الفلسطينيالعاهل المغربيتعديل على مذكرة تكريم رجالات الاستقلال