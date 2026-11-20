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قامت ، لمناسبة عيد الثالث والثمانين، احتفالا مركزيا رمزيا، حيث وضع العام اللواء ، إكليلاً من الزهر على نصب ، في حضور رؤساء المكاتب وعدد من الضباط.ثم التقى اللواء الضباط الكبار في قاعة ٢٧ آب، حيث افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني ونشيد الأمن العام.وألقى شقير كلمة هنّأ فيها العسكريين وعائلاتهم بعيد الاستقلال، موجهاً تحية خاصة إلى "العسكريين الذين يواصلون أداء واجبهم في مراكز خدمتهم"، مؤكدا "أن تحسين أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم سيبقى في صلب أولوياته، من خلال تعزيز التقديمات المالية والاجتماعية والطبية والوقوف إلى جانبهم في الظروف الاستثنائية".وتناول شقير مسار تطوير المديرية، مشيراً إلى "ما تحقق على صعيد تأهيل المباني وتحديث البنية التحتية وإطلاق الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل معاملات المواطنين والمقيمين، وتخفيف الضغط عن المراكز والمكاتب، وتعزيز فعالية العمل الإداري والأمني".وأكد شقير ان "مسيرة التغيير والتطوير مستمرة"، مثنياً على "جهود الضباط والعسكريين الاستثنائية في صون الوطن وتحصينه وحماية المواطن".