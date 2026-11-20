Advertisement

إفتتحت الجمعية للتوليد والأمراض النسائية (LSOG) مؤتمرها السنوي السادس والعشرين، برعاية وحضور العامة الدكتور ركان ناصر الدين، تحت عنوان "صحة المرأة 360: من الوقاية إلى العلاج"، بمشاركة نخبة من الخبراء والاختصاصيين من والخارج، وحضور الدكتور رمزي فينان ممثلا نقيب الأطباء في البروفيسور إلياس شلالا، ورئيس الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية البروفسور ديفيد عطالله، والوزير الأسبق الدكتور كرم كرم، إلى جانب كارلوس غصن الذي ألقى محاضرة في المؤتمر تناولت الروح القيادية.وكانت مناسبة بشّر في خلالها الوزير ناصر الدين اللبنانيين بأن لقاح الورم الحليمي (HPV) سيكون متوافرًا في بداية العام المقبل في مراكز الرعاية الصحية الأولية للفتيات اللبنانيات من ضمن فئات عمرية مستهدفة، في خطوة تأسيسية هي الأولى تسهم في تخفيض أعداد الإصابات بسرطان عنق الرحم الذي يُعد أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء حول العالم ومن الأكثر خطورة إذ إن نسب الوفيات بسبب الإصابة به تفوق 50%؛ ومع ذلك يمكن الوقاية منه تمامًا من خلال اللقاح الذي يجب الحصول عليه في عمر مبكّر.ونوّه الوزير ناصر الدين بانعقاد المؤتمر الذي يعكس إصرارًا على تطوير النظام الصحي في لبنان رغم التحديات الموجودة في ظل محدودية الموارد وتنامي الحاجات.وفي هذا السياق، بشّر اللبنانيين بأن "لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) سيكون متوافراً اعتباراً من كانون الثاني المقبل في مراكز الرعاية الصحية الأولية للفتيات اللبنانيات من ضمن الفئات العمرية المستهدفة بجرعتين ووفق أعلى المعايير"، موضحاً أن "هذا الإنجاز تحقق نتيجة جهود مشتركة وموافقة تحالف "غافي" للقاحات (Gavi)، بالتعاون مع اليونيسف، وبدعم من الموازنة اللبنانية".وشكر وزير الصحة العامة للجمعية الجهود التي بذلتها مع الوزارة في هذا الإطار، معتبرًا أن "هذا الإنجاز يشكل نموذجاً لما يمكن تحقيقه من خلال التعاون والاستماع إلى مختلف الأطراف". كما أكد أن "هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الخطة الاستراتيجية الموضوعة لحماية الأجيال المقبلة"، لافتاً إلى أن "الخطوة تأتي في إطار تركيز على أهمية الوقاية، بالتوازي مع التقدم المحرز في مجال العلاجات".وأوضح أن "الوقاية تتيح الحد من خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان، من بينها سرطان عنق الرحم عبر تلقي الفتيات لقاح HPV، وسرطان الرئة من خلال الامتناع عن التدخين".ثم تطرق وزير الصحة العامة إلى الإصلاحات التي تعمل عليها الوزارة، ولا سيما في قطاع الدواء، معلناً "إنجاز مسودة أولية للإرشادات التنظيمية الخاصة بالأدوية الحيوية المماثلة (Biosimilars)، استناداً إلى المعايير الحديثة المعتمدة من قبل ، وبما يتناسب مع احتياجات لبنان". وأكد أن "هذه الإرشادات تندرج في إطار تحقيق التوازن بين الجودة والكلفة، وفق معايير علمية وتنظيمية حديثة".كما كشف عن العمل على" إعداد مسودة لتنظيم عمليات الإخصاب الإصطناعي (IVF)"، مشيراً إلى أن "هذا المجال يحتاج إلى ضوابط وأنظمة واضحة في لبنان، ولا يمكن تركه من دون تدخل تنظيمي". وأوضح أن "القرار سيُحال إلى الجهات الرسمية والجمعيات المعنية لإبداء الرأي، تمهيداً لوضع بروتوكول وطني ينظم هذه العمليات".وفي ختام المؤتمر، قدمت الجمعية اللبنانية لأمراض النساء والتوليد درعاً تكريمية للوزير ناصر الدين تقديراً لجهوده ولما يتركه من خلال مبادراته من إرث لأجيال .