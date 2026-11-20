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أشارت سفارة الاميركية في ببيان، الى أن "السفير ميشال زار مدينة في 19 تشرين الثاني، حيث التقى بفاعليات سياسية واقتصادية محلية بحث معها التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة، إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة للشركات الأميركية. وأكد السفير عيسى أن استقطاب الاستثمارات الأميركية يتطلب تنفيذ إصلاحات مالية شاملة تتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب أساس للسلام والأمن يعيد بناء الثقة في لبنان".ولفت البيان الى أن "السفير عيسى التقى محافظ كمال ورئيس بلدية زحلة سليم غزالة، وبحث معهما أولويات ومدينة زحلة، وسبل التعاون بين السفارة والمحافظة. كما التقى رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة كهرباء زحلة نكد، لبحث ملف إمدادات الكهرباء، وعمل المرفق في زحلة، وفرص التعاون اللبناني-الأميركي في قطاع الطاقة".وذكر البيان أنه "في لقائه مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، بحث السفير عيسى التعاون التجاري، والتحديات والفرص المتاحة أمام قطاع الأعمال في المنطقة، وسبل توسيع نطاق التبادل التجاري بين لبنان والولايات المتحدة. كذلك أقام النائب عقيص مأدبة غداء على شرف السفير، حضرها عدد من الشخصيات السياسية والدينية والاقتصادية المحليين".وأشار الى أنه "خلال لقاءاته، أكد السفير أهمية تنفيذ "الإطار الثلاثي"، الذي وصفه بالفرصة التي قد لا تتكرر للبنان. وقال إن "شعب لبنان يستحق السلام والازدهار الذي طالما حلم به".وأكد البيان أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم لبنان في مساعيه لتنفيذ "الإطار الثلاثي" والمضي قدما في الإصلاحات اللازمة لتعزيز التعافي الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وبناء مستقبل أفضل للشعب اللبناني".