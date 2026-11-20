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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، في بيان، انه "للسنة العاشرة على التوالي، تثبت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، أن الجودة عندها عمل يومي ثابت. فقد حافظت على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، واجتازت بنجاح تدقيق المتابعة الأول لنظامَي الجودة والصحة والسلامة المهنية، من دون تسجيل أي حالة عدم مطابقة.التدقيق أجرته شركة Bureau Veritas العالمية يومَي 18 و19 تشرين الثاني 2026. وتحقّق المدققون من مطابقة أنظمة «الريجي» لمتطلبات المواصفتين ISO 9001:2015 وISO 45001:2018، وقيّموا فاعلية الإجراءات المعتمدة وضبط العمليات وإدارة المخاطر وفرص التحسين.ولم يقتصر التدقيق على الأوراق والمستندات، بل شمل العمليات نفسها: الإنتاج والمبيعات والموارد البشرية والصيانة، إضافة إلى مكتب الجودة ومكتب الصحة والسلامة المهنية. وتركّز على سؤال أساسي: هل تُطبَّق الضوابط التشغيلية فعلاً على أرض الواقع؟وتُوّجت جهود فريق المعمل هذا العام بانتقاله من الفئة الفضية إلى الفئة الذهبية (PMI Gold Member)، من شركة فيليب موريس تقديرًا لكفاءته في صيانة الآلات وتحسين أدائها ورفع الإنتاجية. وانعكس هذا الالتزام في نتيجة التدقيق.وجاء الجواب واضحاً للمرة الثانية خلال عامين: صفر حالات عدم مطابقة. وبذلك تكرّر «الريجي» النتيجة التي حقّقتها في تدقيق تجديد الشهادتين عام 2025، وهو ما يعكس نظاماً إدارياً مستقراً والتزاماً مستمراً بمعايير الجودة وسلامة العاملين".وأشاد الرئيس المهندس سقلاوي بجهود العاملين ومكتب الجودة وفريق الأيزو، مؤكّدًا "أنّ ما حقّقته "الريجي" اليوم هو ثمرة إنجازات صغيرة تراكمت على مدى سنوات، ولولاها لما وصلت المؤسّسة إلى ما هي عليه اليوم".ولفت إلى "أنّ ما يفصل بين الفشل والنجاح قد يكون فرصةً صغيرة، والعبرة في اغتنامها". وشجّع المؤسّسات اللبنانية على "الاستفادة من تجربة "الريجي" وتطبيق معايير الأيزو في عملها".