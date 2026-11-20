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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــةالبلاغ التّالي:في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في محلّة كفرحباب – .وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت دوريّة من المفرزة، من مداهمة الشقة، وتوقيف المدعو:أ. و. (مواليد عام1980، سوري الجنسية)وضُبط في حوزته ما يلي:409 حبّات من الكبتاغون.44 كيسًا مغلّفًا بداخلها مادة حشيشة الكيف.38 طبّة متوسّطة الحجم بداخلها مادة بيضاء423 طبّات صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاءمبلغ مالي.هاتف خلويسُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.