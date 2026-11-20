صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــةالبلاغ التّالي:
في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي
لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان
في وحدة الدرك الإقليمي
حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في محلّة كفرحباب – غزير
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وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت دوريّة من المفرزة، من مداهمة الشقة، وتوقيف المدعو:
أ. و. (مواليد عام1980، سوري الجنسية)
وضُبط في حوزته ما يلي:
409 حبّات من الكبتاغون.
44 كيسًا مغلّفًا بداخلها مادة حشيشة الكيف.
38 طبّة متوسّطة الحجم بداخلها مادة بيضاء
423 طبّات صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء
مبلغ مالي.
هاتف خلوي
سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء
المختصّ.